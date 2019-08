Respaldan solicitud de la SRE ante la OEA por masacre en El Paso

En el Senado, PRI, PT y PVEM expresaron su pleno respaldo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la solicitud presentada ante la OEA para que el organismo hemisférico emita una resolución de condena a la masacre de El Paso, Texas, del 3 de agosto pasado.

Los legisladores coincidieron en que esa violencia letal tuvo su origen en el discurso del odio, y se conjugó con otros factores que vulneran a la población en general en la Unión Americana, como la venta de armas.

Perdieron la vida 22 personas, y de ellas ocho fueron víctimas mexicanas residentes en El Paso o que se encontraban de visita. Otros eran estadounidenses y personas de otras nacionalidades, por lo que condenar dicho crimen de terrorismo es un asunto que incumbe al concierto de las naciones, señalaron.

La diputada Dulce María Sauri (PRI), en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente, dijo que dicho pronunciamiento sería altamente positivo incluso para la región de Norteamérica que incluye México, Estados Unidos y Canadá.

"De actos xenofóbicos que cobren vidas humanas no está exento ningún país del mundo, de manera que un pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos será también en fortalecimiento de la propia OEA que no puede permanecer indiferente ante estos actos".

La senadora Verónica Camino Farjat (PVEM) dijo que la OEA, pero también la ONU, deben responder en todos sentidos, ya que se conjuga en la masacre de El Paso, el tráfico de armas, en lo que es "un crimen de odio, racismo, violencia extrema".

Dijo la legisladora de Yucatán que "es pleno el apoyo y solidaridad del PVEM, como lo dije en tribuna de la Comisión Permanente, con las familias, el Presidente de la República y el Canciller en las acciones que emprendan.

Subrayó que se deben proteger a las familias para prevenir situaciones a las que se sometió un joven que crece en un ambiente en que todos los días recibe mensajes de odio en los medios, la televisión, Internet.

También hay que prevenir la formación en casa, con un plan emergente, dijo la senadora Camino Farjat, y en ese sentido, Estados Unidos debería desplegar una estrategia para controlar los sentimientos que llevan a acciones trágicas, en hechos en que gente de su propio país murió".

Nancy de la Sierra Aramburo (PT) dijo que visibilizar problemas mundiales ayuda a tomar conciencia y, en este caso, erradicar prácticas xenofóbicas.

"Hemos visto que van más de 218 balaceras en Estados Unidos, y la de El Paso, Texas, desafortunadamente toca los corazones y a la ciudadanía mexicana que estaba de visita o residiendo allá, lo cual nos vuelve a recordar que hay que hacer un trabajo global", afirmó la senadora de la Sierra.

Expresó que "quisiéramos como senadores que nuestros pares en Estados Unidos pudieran revisar la reglamentación de compra venta de armas, que es uno los principales motivos de este gravísimo problema".

De la Sierra dijo que a ello "se aúnan los mensajes xenofóbicos, de odio, raciales que desafortunadamente muchos actores políticos y sociales han expresado abiertamente, y hacer que gente que tiene un padecimiento psiquiátrico se atreva a matar a tantas personas".

El exhorto de la Cancillería a la OEA, "me parece muy adecuado, y no es problema de México con Estados Unidos; es del mundo, pues se trata del país en el que vive el mayor número de migrantes del orbe".

El senador Manuel Añorve Baños (PRI) expresó su "apoyo total a esta decisión", con la convicción de que "debemos terminar con el discurso de odio que genera este tipo de acontecimientos fatales, asesinatos sin sentido contra gente de bien, migrantes por trabajo y que los extremistas consideran invasores".

Añorve Baños planteó que: "puedo estar en contra de la política migratoria de trasladar el Muro de Trump al río Suchiate y ponernos de rodillas y hacer lo que (el estadounidense) está ordenado, pero en ese tipo de acciones el gobierno de la República contará con toda la solidad del grupo del PRI".