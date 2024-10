Impacto de los Resultados de Leverkusen y Dortmund en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Bayern Munich ganó sin jugar el sábado después de que sus rivales en la Bundesliga Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund perdieron puntos ante rivales menores.

Dortmund se desplomó y cayó 2-1 ante el Unión de Berlín sin el lesionado delantero Karim Adeyemi, quien destacó en la goleada 7-1 ante el Celtic el martes en la Liga de Campeones.

El campeón defensor Leverkusen dejó escapar una ventaja de dos anotaciones y terminó empatando 2-2 con el Holstein Kiel. Este es apenas el segundo punto que suma el Kiel en su debut en la primera división.

Leverkusen jugó con una camiseta especial negra con una franja roja para conmemorar el 120mo aniversario del club. También fue una ocasión especial para Xabi Alonso —el técnico español que asumió las riendas hace exactamente dos años.

Los seguidores del Leverkusen no tuvieron que esperar tanto para celebrar después de que Victor Boniface abrió el marcador a los cuatro minutos y Jonas Hofmann puso el 2-0 cuatro minutos después. Leverkusen parecía dirigirse a una goleada.

Pero el equipo de casa no logró más con su dominio —le anularon otro gol a Boniface por fuera de lugar— y Kiel tuvo un respiro antes del medio tiempo cuando Max Geschwil anotó tras un tiro de esquina. Fiete Arp anotó el tanto del empate con un penal al 69.

"No diría que es arrogancia, pero diría que hubo un poco de conformismo. Necesitamos mantenernos concentrados porque queremos ser un mejor equipo", indicó Alonso. "Podríamos ganar unos cuantos partidos o no ganar algunos partido, subidas y bajadas, pero esa no es la meta".

DECEPCIÓN

Unión demostró al inicio ante el Dortmund por qué es uno de los equipos con una de las delanteras más ineficaces de la liga. El equipo suma cuatro goles en cinco encuentros.

El exjugador del Unión Nico Schlotterbeck asistió al conceder un penal con una falta sobre Benedict Hollerbach y Kevin Vogt abrió el marcador a los 25 minutos.

El equipo de casa siguió empujando y obtuvo su recompensa antes del medio tiempo cuando Yorbe Verstessen puso el 2-0.

Al inicio del complemento, ultras enmascarados del Unión desplegaron bufandas y pancartas del Dortmund que posiblemente fueron confiscadas antes del juego. Colgaron la bandera destruida en la veranda detrás de la portería y levantaron el puño para burlarse de los seguidores del Dortmund del otro lado.

Pero el exjugador del Unión Julien Ryerson respondió en el campo al 62 para poner el 2-1, pero que no fue suficiente.

También, Freiburg venció 1-0 al Werder Bremen y Wolfsburg disfrutó la victoria 3-1 ante Bochum.

St. Pauli enfrenta más tarde al Mainz.

El líder Bayern visita el domingo al Eintracht Frankfurt, que es segundo.