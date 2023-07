Reto viral de TikTok cobra la vida de cuatro personas

A-AA+

Los retos virales en TikTok han cobrado la vida de al menos cuatro personas en los últimos meses en el estado de Alabama en Estados Unidos, según dijeron las autoridades.

De acuerdo con New York Post, los hechos ocurrieron luego de que al menos cuatro personas realizaran un reto conocido como "boatjumping" que consiste en saltar de la parte trasera de un bote. Sin embargo, este suceso acabó en tragedia luego de que los tripulantes saltaran de la nave en pleno movimiento y se rompieran el cuello en la estela provocándoles una muerte por ahogamiento.

"En los últimos seis meses hemos tenido cuatro ahogamientos que fueron fácilmente evitables. Estaban haciendo un desafío de TikTok. Es donde te subes a un bote que va a gran velocidad, saltas desde el costado del bote, no te zambulles, saltas con los pies primero y simplemente te inclinas hacia el agua", dijo Jim Dennis capitán del Escuadrón de Rescate de Childersburg para WBMA.

La tendencia denominada en español como "salto en bote" ha sido un problema para socorristas debido a los riegos que este reto conlleva a los usuarios quienes lo pongan en práctica.

Según Dennise la primera víctima murió en febrero pasado después de sumergirse en el río Coosa mientras su esposa e hijos veían el espectáculo al interior del bote. "Desafortunadamente, ella grabó su muerte", agregó.

Piden a turistas evitar realizar retos mortales

Pese a las advertencias de los rescatistas ante los riesgos que este desafío conlleva otras tres personas hicieron caso omiso a las advertencias y sucumbieron al mismo destino.

"Creo que las personas, si están siendo filmadas por la cámara, creo que es más probable que hagan algo estúpido porque quieren presumir frente a sus amigos en las redes sociales", comentó.

En este sentido, capitán del Escuadrón de Rescate explicó que el alto índice de velocidad del bote combinado con el agua tranquila crea una pista de aterrizaje peligrosa que se siente similar al concreto.

Por lo que, si una persona que salta de un bote en movimiento no se protege el cuello y la cabeza, podría quedar paralizada de forma permanente o incluso sufrir una muerte instantánea.

Tras estos hechos el capitán insto a toda la población a evitar practicar este tipo de desafíos mortales además de pedir a los navegantes impedir este tipo de acontecimientos. "No lo hagas", dijo. "No vale la pena tu vida", finalizó.