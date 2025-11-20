logo pulso
Mundo

Revelado plan de paz que cedería territorio a Rusia en Ucrania

Consecuencias de la propuesta de paz que limitaría el ejército ucraniano y cedería territorio a Rusia

Por AP

Noviembre 20, 2025 08:40 p.m.
A
Revelado plan de paz que cedería territorio a Rusia en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania cedería territorio a Rusia y limitaría el tamaño del ejército de Kiev, según un borrador de la propuesta obtenido el jueves por The Associated Press.

Washington y Moscú trabajaron juntos en el borrador, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy examinó con un representante estadounidense. Si se implementa, resolvería un conflicto que comenzó hace casi cuatro años, pero para ello requeriría concesiones significativas de Kiev y de otros gobernantes europeos.

Por ejemplo, la propuesta no sólo le prohibiría a Ucrania sumarse a la OTAN, sino que también impediría la expansión de la alianza en el futuro. Tal paso sería una victoria significativa para Moscú, que considera que la OTAN es una amenaza.

El presidente ruso Vladímir Putin también ganaría terreno que no ha podido conquistar en el campo de batalla. Según el borrador, Moscú se quedaría con toda la región oriental del Donbás, pese a que aproximadamente el 14% todavía está en manos ucranianas.

Habría una ruta para levantar las sanciones a Rusia y permitir que el país vuelva a ingresar a lo que antes se conocía como el Grupo de los 8, que incluye a muchas de las economías más grandes del mundo.

El Kremlin se comprometería a no realizar ataques en el futuro, algo que la Casa Blanca considera una concesión. Además, 100 mil millones de dólares en activos rusos congelados se dedicarían a la reconstrucción de Ucrania.

Sin embargo, entregar territorio a Rusia sería profundamente impopular en Ucrania, y sería ilegal bajo su Constitución. Zelenskyy ha descartado repetidamente tal posibilidad.

El secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff han estado trabajando discretamente en el plan de paz durante un mes, recibiendo aportes tanto de ucranianos como de rusos sobre términos aceptables para cada bando, indicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Witkoff y Kirill Dmitriev, un asesor cercano de Putin, han desempeñado un papel clave en la redacción de la propuesta.

En otros acontecimientos, el jefe del Estado Mayor Conjunto ruso, el general Valery Gerasimov, anunció que las fuerzas de Moscú habían tomado el control total de Kupiansk, en la región ucraniana de Járkiv, aunque también indicó que algunas fuerzas ucranianas permanecían en la ciudad.

El Estado Mayor de las fuerzas armadas de Ucrania negó las afirmaciones de Gerasimov y dijo que las fuerzas de Kiev mantienen el control de Kupiansk.

