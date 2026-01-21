Revisión del T-MEC y seguridad vial, retos del sector inmobiliario

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Para este año, el sector inmobiliario industrial considera que sus principales retos son la disponibilidad de energía eléctrica en zonas de mayor producción manufacturera, la revisión del T-MEC y la seguridad en carretera para los transportistas.

De acuerdo con la consultora Datoz, en el cuarto trimestre de 2025 se registró la ocupación de un millón de metros cuadrados (m2) de naves industriales a nivel nacional, cuando en los trimestres anteriores la ocupación rondaba los 0.8 millones de m2.

"Vemos muy alentador el panorama a nivel nacional por cómo cerraron los últimos dos trimestres del año pasado. Hay una tendencia al alza pese a que en algunas regiones ha faltado un poquito de ánimo, se ve como la región norponiente (Tijuana) pierde un poco de dinamismo contra el centro y noroeste.

"Para este año esperamos un crecimiento similar al de 2025. Hay un evento muy significativo que es la revisión del T-MEC con Estados Unidos que será muy importante para impulsar el sector secundario y ojalá se definan mejor las reglas comerciales entre México y Estados Unidos ya que esto puede consolidar la cadena de suministro en América del Norte", dijo Pablo Quezada, director general de Datoz, en una presentación a medios.

Por su parte, Silvia Gómez líder del equipo de Investigación y Análisis de Datoz, considera que el tema de la energía eléctrica en algunas regiones es crucial, pues sigue haciendo falta una distribución pareja de energía sobre todo en mercados que demandan más por el tipo de industria como la manufactura.

"En el Bajío, en Querétaro con los centros de datos, son el tipo de empresas que requieren mayor energía, ese es el principal reto.

"Y seguridad en las carreteras. Actualmente muchos transportistas están manifestándose y esos son los retos más importantes que tiene la industria, hemos visto soluciones de parte del sector privado, pero si no se solucionan estos problemas será una oportunidad perdida para el país", indicó.

El año pasado, la zona Centro que comprende la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla cerró con un inventario de 23 millones de m2 de naves industriales, un incremento de 1% respecto al tercer trimestre.

La disponibilidad de naves para ocupar alcanzó 1 millón de metros cúbicos (m2) y la tasa de disponibilidad fue de 4.8%, una disminución de cinco puntos base.

El precio de renta se ubicó en 9.61 dólares por metro cuadrado al mes, una disminución del 2% respecto al tercer trimestre.

La Ciudad de México es donde ocurre la mayor cantidad de renta de espacios industriales, pero también destaca la ocupación de grandes naves en el Estado de México.

Datoz destacó la ocupación de varios proyectos en la zona Huehuetoca-Zumpango.

En Panorama Tultepec se ocupó una nave de 99 mil m2 para Mercado Libre; en TMex Park se dio una transacción de 70 mil m2; en Cuautitlán City Park se ocuparon 69 mil m2 para Purina; en Prologis Izcalli se rentaron 57 mil m2; y en TMex Park se ocuparon otros 52 mil m2 para una empresa de cartón.

Gómez agregó que anteriormente se construían proyectos especulativos, pero ahora predomina la edificación de naves que ya están pre arrendadas debido a que en la zona Huehuetoca-Zumpango todavía hay mucha tierra disponible que permite construir naves de hasta 99 mil m2.