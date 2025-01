¿Qué dicen los estadounidenses de las posturas no convencionales de Robert Kennedy Jr. sobre salud?

WASHINGTON (AP) — El activismo antivacunas de Robert F. Kennedy Jr. está fuera de lo convencional. Sus declaraciones anteriores sobre el aborto podrían alejar a los republicanos. Pero según una nueva encuesta, no todos sus objetivos de salud controvertidos son impopulares; de hecho, al menos uno tiene un amplio apoyo entre demócratas y republicanos.

A medida que comienzan las audiencias de confirmación de Kennedy en el Senado, su candidatura para convertirse en el principal funcionario de salud de la nación podría depender de cuán firmemente se adhiera a estas creencias personales durante los interrogatorios. Ya ha suavizado algunas de las opiniones que ha mantenido durante mucho tiempo.

Kennedy enfrenta cierto escepticismo por parte del público, según una nueva encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Solo alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban que el presidente Donald Trump lo nomine como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Alrededor de 4 de cada 10 lo desaprueban, mientras que cerca de una cuarta parte son neutrales o no saben lo suficiente para opinar.

Pero también tiene puntos fuertes. La elección de Kennedy por parte de Trump es especialmente popular entre los republicanos: alrededor de 6 de cada 10 aprueban, en comparación con cerca de 1 de cada 10 demócratas. Y aunque muchos estadounidenses no están de acuerdo con algunas de las posturas más controvertidas de Kennedy sobre la salud —entre ellas, las creencias sobre reevaluar las recomendaciones de vacunación infantil y cambiar las directrices sobre el flúor en el agua potable y el consumo de leche cruda— algunas de sus otras posturas, como reformular los alimentos procesados, son ampliamente populares.

Esto es lo que muestra la encuesta de AP-NORC sobre cuáles de las prioridades de Kennedy probablemente serán populares entre los adultos estadounidenses y cuáles podrían no ser tan bien recibidas.

Mayor oposición a reevaluar las vacunas ampliamente utilizadas

Desde hace mucho tiempo, Kennedy ha sido un escéptico de las vacunas, y él y Trump han afirmado falsamente que las vacunas infantiles son peligrosas y están vinculadas a tasas crecientes de autismo. Su oposición a las vacunas es amplia, y ha dicho que "no hay vacuna que sea segura y efectiva".

La encuesta de AP-NORC sugiere que reevaluar las recomendaciones de vacunas sería impopular entre muchos estadounidenses.

Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen "fuertemente" o "algo" a reconsiderar las recomendaciones del gobierno sobre las vacunas ampliamente utilizadas, como la vacuna contra la influenza, y alrededor de 3 de cada 10 están a favor. Cerca de 3 de cada 10 estadounidenses son neutrales.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a estar a favor de reconsiderar las recomendaciones gubernamentales para las vacunas ampliamente utilizadas, aunque su apoyo no es abrumador. Alrededor de 4 de cada 10 republicanos están a favor de reevaluar las recomendaciones de vacunas, en comparación con alrededor de 2 de cada 10 demócratas.

Amplio apoyo a las restricciones en ingredientes de alimentos procesados

Una de las ideas de Kennedy es popular en general: eliminar algunos químicos de los alimentos procesados. Kennedy se ha comprometido a prohibir ciertos aditivos alimentarios y a tomar medidas enérgicas contra los alimentos ultraprocesados, vinculados a altas tasas de obesidad y diabetes.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses están "algo" o "fuertemente" a favor de restringir o reformular los alimentos procesados para eliminar ingredientes como el azúcar añadido o los colorantes. Esta es un área en la que demócratas y republicanos están de acuerdo: alrededor de 7 de cada 10 miembros de cada grupo están a favor de las restricciones.

El apoyo es particularmente alto entre los adultos estadounidenses con un ingreso familiar más alto, aunque las investigaciones de los Institutos Nacionales de la Salud han indicado que los alimentos ultraprocesados se consumen a tasas más altas en grupos de bajos ingresos. Aproximadamente 8 de cada 10 adultos con un ingreso familiar de 100.000 dólares o más por año apoyan las restricciones, en comparación con cerca de la mitad de los estadounidenses con un ingreso familiar de 30.000 dólares o menos.

Mayor oposición a eliminar las restricciones a la leche cruda

Kennedy indicó antes de las elecciones que estaría dispuesto a poner fin a la "supresión agresiva" de la leche cruda por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han calificado a la leche cruda como uno de los alimentos "más riesgosos" que las personas pueden consumir debido a la posibilidad de contaminación.

Esta es una propuesta para la que tendría que convencer al público. Alrededor de 4 de cada 10 adultos estadounidenses se oponen "fuertemente" o "algo" a eliminar las restricciones sobre la venta de leche no pasteurizada o cruda. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses están a favor de esta idea, siendo los republicanos más propensos que los demócratas a apoyarla. Pero incluso los republicanos están divididos: alrededor de 3 de cada 10 están a favor, mientras que cerca de 3 de cada 10 están en contra.

Apoyo general a que Medicare y Medicaid cubran los medicamentos para perder peso

Kennedy ha criticado los medicamentos recetados para perder peso, como Ozempic, diciendo que una alimentación de mejor calidad podría resolver el problema de la obesidad en Estados Unidos, pero en diciembre cambió de opinión, diciendo que los medicamentos "tienen un lugar" para asegurar que las personas no sufran obesidad, además de los cambios en el estilo de vida.

Los estadounidenses consideran a los medicamentos para perder peso como una buena solución para los adultos con obesidad. Alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses dicen que es "muy bueno" o "algo bueno" que los adultos usen medicamentos para perder peso si luchan contra la obesidad o con una condición de salud relacionada con el peso excesivo. Y aproximadamente la mitad también está a favor de que Medicare y Medicaid cubran el costo de estos medicamentos si se recetan para la pérdida de peso en personas con obesidad.

Mayor oposición a la eliminación del flúor en el agua potable

Kennedy ha dicho que quiere que el gobierno federal aconseje a los gobiernos locales en contra de añadir flúor a su agua potable. Los CDC han dicho que la adición de flúor en pequeñas cantidades al agua potable ayuda a prevenir las caries y el deterioro dental.

Hay más estadounidenses en contra que a favor de eliminar el flúor del agua potable, pero muchos no tienen una opinión sobre el tema, dejando espacio para cambios en cualquier dirección. Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses se oponen a eliminar el flúor del suministro de agua, y cerca de una cuarta parte están a favor. Un tercio adicional es neutral, diciendo que no están ni a favor ni en contra. Alrededor de un tercio de los independientes y republicanos están a favor, en comparación con alrededor de 2 de cada 10 demócratas.

La idea de eliminar el flúor del agua potable es particularmente impopular entre los adultos de 60 años o más, y los datos sugieren que los estadounidenses más jóvenes podrían estar más abiertos a ella. Cerca de la mitad de los adultos de 60 años o más se oponen a eliminar el flúor del agua, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 adultos de entre 30 y 59 años. Solo alrededor de 2 de cada 10 adultos menores de 30 años se oponen a ello.

Las opiniones de Kennedy sobre el aborto podrían chocar con las de los republicanos

Kennedy ha expresado anteriormente su apoyo al derecho al aborto, lo cual contradice las creencias de muchos de los legisladores republicanos que necesitarán confirmarlo en su puesto, aunque ha dicho que seguirá las directrices de Trump sobre el tema.

Kennedy está en una especie de encrucijada en el tema. Alrededor de 6 de cada 10 votantes en las elecciones de noviembre dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120.000 votantes. Cerca de un tercio dijo que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. Pero al igual que los senadores republicanos que lo interrogarán, los votantes conservadores ven el tema de manera diferente. Entre los votantes republicanos, aproximadamente 6 de cada 10 dijeron que el aborto debería ser ilegal en al menos "la mayoría" de los casos, y solo alrededor de 4 de cada 10 dijeron que debería ser mayormente legal.