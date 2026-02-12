logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rodríguez viajará a EU "en algún momento"

Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Rodríguez viajará a EU "en algún momento"

Caracas, Ven.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que "en algún momento" viajará a Estados Unidos, luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética.

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca.

Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora María Corina Machado.

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció Rodríguez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a Canadá
Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a Canadá

Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a Canadá

SLP

AP

Trump advirtió a republicanos que voten contra los aranceles sobre consecuencias electorales.

Activistas protestan en Target por redadas migratorias en Minnesota
Activistas protestan en Target por redadas migratorias en Minnesota

Activistas protestan en Target por redadas migratorias en Minnesota

SLP

AP

La coalición ICE Out Minnesota convoca sentadas y manifestaciones para presionar a Target a negar acceso a agentes sin orden judicial.

Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán
Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán

Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán

SLP

AP

La represión en Irán ha causado al menos 7,002 muertes, según activistas con apoyo internacional.

Manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida es rescatado y atendido en SeaWorld
Manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida es rescatado y atendido en SeaWorld

Manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida es rescatado y atendido en SeaWorld

SLP

AP

SeaWorld Orlando trabaja en la estabilización y rehabilitación del manatí para su regreso al hábitat natural.