RU prevé aplicar la vacuna de Oxford y AstraZeneca a partir de enero

El gobierno de Reino Unido prevé aplicar la vacuna contra Covid-19 de Oxford y AstraZeneca a partir del 4 de enero, tras su aprobación, indicaron medios locales como "The Sunday Telegraph".

"The Sunday Times" adelantó que se espera que la sustancia obtenga la aprobación esta semana, ya que el director del gigante farmacéutico dijo que "debería ser" eficaz contra la nueva cepa altamente transmisible del virus.

Los altos funcionarios del gobierno esperan que el organismo de control dé luz verde antes del jueves. De acuerdo con el medio, el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo que nuevos datos mostrarán que la vacuna es tan efectiva como los antídotos de Pfizer y Moderna que ya han sido aprobados, protegiendo a 95% de los pacientes y es "100% efectiva" para prevenir enfermedades graves que requieren tratamiento hospitalario.

Esta vacuna no requiere congelación, sólo refrigeración simple.