Rusia anuncia segundo envío de petróleo a Cuba en medio de bloqueo

MOSCÚ (AP) — Rusia enviará un segundo barco con petróleo a Cuba, anunció el jueves el ministro de Energía ruso Sergei Tsivilyov, citando el bloqueo energético en curso de la isla y reiterando la solidaridad de Moscú con la atribulada nación caribeña.

Rusia envía segundo barco con petróleo a Cuba

El anuncio se produce apenas dos días después de que el petrolero ruso sancionado Anatoly Kolodkin atracó en el puerto cubano de Matanzas cargado con 730.000 barriles de petróleo, lo que marcó la primera vez en tres meses que un petrolero llegó a la isla. Expertos señalan que ese envío podría aportar alrededor de 180.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda diaria de Cuba durante nueve o 10 días.

Tsivilyov habló al margen de un foro energético en la ciudad rusa de Kazán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cuba está bajo un bloqueo total, la han aislado. ¿De quién fue el envío de petróleo que logró llegar? Un buque ruso rompió el bloqueo. En este momento se está cargando un segundo, no dejaremos solos a los cubanos en la adversidad", declaró el ministro.

Protestas en La Habana contra embargo estadounidense

En La Habana, cientos de personas se reunieron a bordo de bicicletas, motocicletas y pequeños vehículos de tres ruedas para protestar contra el embargo estadounidense contra Cuba.

Alentada por locutores con megáfonos, la columna de manifestantes pasó frente a la embajada de Estados Unidos al grito de "Cuba sí, bloqueo no" y "Nuestra soberanía no se negocia".

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios observaron pasar la marcha, pero se abstuvieron de participar.

Entre quienes participaron en la protesta estaba Yeni López, una habanera de 33 años.

"Vinimos en bicicleta por esta situación que tiene el país en el contexto actual", dijo López a The Associated Press. "Vamos a estar siempre presentes".

A finales de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, aunque recientemente dijo que no tenía "ningún problema" con el petrolero ruso que arribó a la isla el martes, al afirmar que no creía que ayudara a apuntalar al gobierno cubano.

"Cuba está acabada", dijo Trump a los periodistas mientras volaba de regreso a Washington el domingo. "Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto y, consigan o no un barco de petróleo, no va a importar".

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita y depende de las importaciones para sostener su deteriorada red eléctrica.

Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se detuvieron cuando Estados Unidos atacó al país sudamericano y arrestó a su líder.

Desde entonces, México también ha detenido sus envíos de petróleo a Cuba después de que Trump amenazó con aranceles.

El bloqueo energético estadounidense ha profundizado las crisis energética y económica de Cuba, lo que ha provocado apagones severos, recortes al sistema estatal de racionamiento de alimentos y escasez de agua y medicinas, y los más vulnerables de la isla son los más afectados.