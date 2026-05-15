Rusia ataca por 3er. día Ucrania

Kiev, Ucrania.- Por tercer día consecutivo, Rusia desató el jueves una ola de ataques masivos con drones y misiles contra Ucrania, derribando un bloque de apartamentos en Kiev, la capital, donde nueve personas murieron y decenas más resultaron heridas, según las autoridades.

Otros ataques en el resto del país causaron lesiones a más de dos docenas de civiles.

Con el amanecer de un día despejado en Kiev, la sombría escena de devastación se hizo patente en el frondoso vecindario de Darnytsia, situado entre un bosque suburbano y el río Dniéper.

El humo se elevaba entre los escombros del bloque de apartamentos de nueve plantas derrumbado en una esquina. Trabajadores de emergencia cavaban bajo las losas de concreto desplomadas y se llevaban a la gente en camilla. La entrada del edificio quedó destrozada en el ataque, lo que impidió la huida de los residentes.

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Las autoridades dijeron que las 18 viviendas del bloque quedaron destruidas. Entre los fallecidos había una niña de 12 años, señaló el alcalde, Vitali Klitschko. Nueve personas murieron, según Tymur Tkachenko, titular de la Administración Militar de la ciudad. Se cree que al menos 20 personas seguían desaparecidas. Klitschko declaró el viernes como día de luto por las víctimas.

Rusia disparó misiles balísticos y de crucero en su operativo, señaló el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, que agregó que Moscú ha lanzado más de 1 .560 drones contra centros de población ucranianos desde el inicio de la ofensiva el miércoles. En total, dijo, unos 180 sitios en todo el país resultaron dañados, incluidos más de 50 edificios residenciales.

"Una noche terrible"

Más de 30 personas resultaron heridas en el derrumbe del bloque de apartamentos, mientras que los equipos de emergencia rescataron a 28 residentes, señaló el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

Lyudmila Hlushko, una residente de 78 años, dijo que escuchó explosiones y el sonido de cohetes volando alrededor de las 3:00 de la madrugada.

"Luego la casa se sacudió violentamente y hubo un fuerte estruendo que rompió los vidrios de mi casa", contó a The Associated Press.

En las viviendas vecinas, las ventanas se hicieron añicos por la onda expansiva.

Otra residente, Nadiia Lobanova, dijo que "fue una noche terrible". "Estamos acostumbrados a esto, bueno, es imposible acostumbrarse, pero de alguna manera aguantamos", agregó.