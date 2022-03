Rusia bombardea escuela de arte

Kiev, Ucrania.- El Ejército ruso bombardeó el domingo una escuela de arte donde se refugiaban unas 400 personas en la ciudad de Mariúpol, informaron las autoridades ucranianas. El presidente de Ucrania dijo que el asfixiante asedio ruso al estratégico puerto se recordará durante siglos.

A tres semanas de comenzar la invasión, gobiernos y analistas ven que el conflicto se está convirtiendo en una guerra de desgaste, con las fuerzas rusas empantanadas, lanzando misiles de largo alcance contra ciudades y bases militares mientras las fuerzas ucranianas llevan a cabo ataques relámpago.

Los ucranianos "no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores", dijo el presidente Volodímir Zelenski a CNN, "sino con armas".

Con el ataque a la escuela de artes es la segunda ocasión en menos de una semana en la que las autoridades informan de un bombardeo a un edificio público donde había civiles refugiados. Una bomba golpeó el pasado miércoles un teatro de Mariúpol donde se cree que había más de mil personas.

En un primer momento no había noticias de bajas del ataque reportado a la escuela de arte, que The Associated Pres no pudo verificar de forma independiente. Las autoridades ucranianas no han dado información sobre la búsqueda en el teatro desde el viernes, cuando dijeron que al menos 130 personas habían rescatadas y que unas 1.300 personas estaban bajo los escombros.

La ciudad estratégica lleva tres semanas rodeada por tropas rusas que la bombardean sin cesar, y se ha convertido en un símbolo del horror de la invasión rusa en Ucrania.

Las autoridades locales dicen que el asedio ha cortado los suministros de agua y energía y matado al menos 2.300 personas, algunas de las cuales tuvieron que ser sepultadas en fosas comunes. La comida, el agua y la calefacción escasean.