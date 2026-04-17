Rusia castiga a los ucranianos

Kiev, Ucrania.- Rusia castigó zonas civiles de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que se prolongó durante horas y causó al menos 16 fallecidos y más de 100 heridos mientras los residentes aterrorizados se refugiaban en sus hogares, dijeron las autoridades el jueves.

Rusia disparó alrededor de 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos principalmente contra la población civil, en su mayor bombardeo aéreo en casi dos semanas, según las autoridades.

Tetiana Sokol, de 54 años y residente en la capital, Kiev, dijo que dos misiles impactaron cerca de su casa y que se refugió con su perro en el pasillo mientras los destellos iluminaban la noche y las ventanas se rompían por la onda expansiva.

"En el tercer ataque, todo se rompió, todo voló, estábamos en shock, no sabíamos a dónde correr. Agarré lo que tenía una mano y salí corriendo con el perro", contó a The Associated Press. "Todavía no he podido encontrar a los gatos en casa, treparon por algún lado, ni siquiera sé dónde. No hay ventanas, nada, el perro sigue dando vueltas, completamente estresado".

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Las fuerzas de Moscú han golpeado zonas civiles casi a diario desde el inicio de la invasión total del país vecino hace más de cuatro años, con asaltos regulares salpicados ocasionalmente por ataques masivos. Más de 15,000 civiles ucranianos han fallecido en los ataques, según Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que el operativo se lanzó "en represalia" por ataques ucranianos en el interior de Rusia, donde drones y misiles de largo alcance han golpeado refinerías de petróleo rusas y plantas de fabricación relacionadas con la guerra. El bombardeo ruso estuvo dirigido a instalaciones asociadas con las fuerzas armadas ucranianas, afirmó el ministerio.

El operativo ruso fue el más importante en semanas. El mes pasado, Rusia disparó 948 drones y 34 misiles en 24 horas en la mayor ofensiva de la guerra contra zonas civiles.

Al menos cuatro personas murieron durante la noche en Kiev, entre ellas un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, de acuerdo con las autoridades. Los proyectiles rusos causaron daños en 17 edificios de apartamentos, 10 viviendas particulares, un hotel, un centro de oficinas, un concesionario de autos, una gasolina y un centro comercial en la capital, agregaron.