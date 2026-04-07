Rusia lanza serie de drones en Odesa; hay 4 víctimas

Kiev, Ucrania.- Un ataque con drones rusos contra la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, en el sur del país, mató a dos mujeres y un niño pequeño, informaron las autoridades el lunes, al tiempo que drones ucranianos de largo alcance apuntaron al principal puerto ruso del mar Negro para exportaciones de petróleo.

El ataque nocturno contra Odesa dañó seriamente un bloque de apartamentos y mató a las mujeres ya un niño de 2 años, indicaron funcionarios. Once personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños —el menor de menos de un año—, señaló el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Rusia ha castigado zonas civiles de Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años, y ha matado a más de 15,000 personas, según Naciones Unidas.

Durante la última semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 2,800 drones de ataque, casi 1,350 potentes bombas planeadoras y más de 40 misiles de diversos tipos, según Zelenski.

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En la ciudad sureña de Jersón, los bombardeos rusos mataron a una anciana y otras tres mujeres, de 86, 79 y 44 años, fueron hospitalizadas, según Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional. Las mujeres sufrieron heridas por metralla, conmoción cerebral, lesiones por explosión y traumatismo craneal, dijo.

Siete personas resultaron heridas por drones y bombardeos rusos en la ciudad sureña de Nikopol, dejando a una persona de 62 años en estado crítico, y los ataques dañaron un edificio de varios pisos y una farmacia.

Los drones también alcanzaron Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, e hirieron a tres personas, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Sinehubov.