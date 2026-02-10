Rusia planea aumentar fuerzas en flanco oriental de la OTAN

LONDRES (AP) — Rusia no puede lanzar un ataque contra la OTAN este año ni el próximo, pero planea aumentar significativamente sus fuerzas en el flanco oriental de la alianza militar, dependiendo del resultado de la guerra en Ucrania, según un alto funcionario de inteligencia europeo.

Plan ruso para reforzar el flanco oriental de la OTAN

En una rueda de prensa virtual con periodistas, Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, también declaró a The Associated Press que el presidente ruso Vladímir Putin actualmente no tiene ningún deseo de detener la invasión de la vecina Ucrania, que lleva casi cuatro años, y cree que puede "burlarse" de Estados Unidos durante las negociaciones sobre cómo poner fin a la guerra.

Rosin dijo que el plan de Rusia implica crear nuevas unidades militares y multiplicar por dos o tres veces la fuerza previa a la guerra en la frontera con la OTAN. Pero eso estará fuertemente influenciado por el resultado de las discusiones que involucran a Moscú, Washington y Kiev sobre un cese de hostilidades en Ucrania, dijo. Eso se debe a que Rusia necesitará mantener una "porción significativa" de su ejército dentro de la Ucrania ocupada y en Rusia para prevenir futuras acciones ucranianas, añadió.

Actualmente, "no hay suficientes recursos disponibles" para que Moscú lance un ataque contra la OTAN, pero el Kremlin está preocupado por el rearme de Europa y su capacidad para llevar a cabo acciones militares contra Rusia en los próximos años, señaló el jefe de inteligencia.

Mientras tanto, los funcionarios rusos están ganando tiempo en las conversaciones con Washington y "no hay absolutamente ninguna discusión sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa", señaló Rosin.

Evaluación de la seguridad de Estonia y contexto de negociaciones

Rosin habló con los periodistas antes de la publicación del informe anual de seguridad de Estonia el martes. Dijo que la información sobre cómo el Kremlin ve las conversaciones con Estados Unidos se basa en inteligencia que Estonia, miembro de la OTAN, recopiló de "discusiones internas rusas". No dio detalles sobre cómo se obtuvo la información, pero dijo que las conversaciones demostraban que los funcionarios rusos creen que Washington sigue siendo el "principal enemigo" de Moscú.

Los funcionarios rusos dicen públicamente que quieren un acuerdo negociado, pero han mostrado poca disposición a comprometerse y se mantienen firmes en que sus demandas deben cumplirse.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania en las últimas semanas han sido descritas por funcionarios de ambas partes como constructivas y positivas, pero no ha habido señales de avances en cuestiones clave.

Putin, "en su cabeza, todavía piensa que en algún momento podrá ganar militarmente (en Ucrania)", dijo Rosin.

Un funcionario de la Casa Blanca respondió a los comentarios del jefe de inteligencia estonio y dijo que los negociadores del presidente habían hecho "un progreso tremendo" en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Aunque se han producido intercambios de prisioneros esporádicos desde mayo, señalaron en particular un reciente acuerdo en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para liberar a más de 300 prisioneros.

Ese acuerdo fue evidencia de que los esfuerzos para poner fin a la guerra están avanzando, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no tenía permiso para hablar públicamente.

En un indicio de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere acelerar el impulso de los esfuerzos de paz, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo la semana pasada que Washington dio a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo. Durante el último año, Trump ha establecido varios plazos que han pasado sin consecuencias aparentes.

Fiona Hill, experta en Rusia y asesora de Trump en su primer mandato, dijo que Trump y sus funcionarios están creando un relato que presenta al presidente de Estados Unidos como un pacificador y, por esa razón, no están interesados en cambiar su evaluación de que Putin quiere poner fin a la guerra.

Ambos líderes, dijo a la AP, "necesitan que su versión de los eventos se desarrolle" y se aferran a su versión de la verdad: Putin como el vencedor en Ucrania y Trump como el negociador.

Bombardeos y ataques recientes en Ucrania

El martes por la mañana, aviones rusos lanzaron siete poderosas bombas planeadoras sobre Sloviansk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, matando a una niña de 11 años y a su madre, según el jefe regional Vadym Filashkin. Dijo que otras 16 personas, incluida una niña de 7 años, resultaron heridas en el ataque que dañó 14 bloques de apartamentos.

Durante la noche, ataques de drones rusos en otras partes de Ucrania hirieron al menos a cinco personas, incluidos tres niños, dijeron las autoridades regionales.

Aunque Trump ha reiterado que Putin quiere la paz, a veces ha parecido frustrado con la actitud tibia del líder ruso hacia las conversaciones.

Desde una perspectiva de inteligencia, Rosin dijo que no sabe por qué los funcionarios estadounidenses creen que el líder ruso quiere poner fin a la guerra.

Hill, quien sirvió como agente de inteligencia nacional bajo gobiernos estadounidenses anteriores, dijo que no está claro qué información de inteligencia recibe Trump sobre Rusia, o si la lee.

Confía mucho en sus principales negociadores, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes, según Hill, pueden tener dificultades para creer que el daño a la economía rusa causado por la guerra es un precio que Putin está dispuesto a pagar por Ucrania.

Refiriéndose a reportes de que Witkoff ha asistido a reuniones con Putin sin un traductor del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuestionó si los enviados de Trump entendían lo que se decía en las reuniones y sugirió que los funcionarios pueden estar buscando "de forma selectiva" lo que quieren oír.

Putin está obsesionado con controlar toda Ucrania y la idea "está tan profundamente en su cabeza" que tiene prioridad sobre cualquier otra cosa, incluida la economía, dijo Rosin, sugiriendo que el conflicto continuará de alguna forma durante varios años.

Explicó que la posición de Putin puede cambiar solamente si la situación en Rusia, o en la línea del frente, se vuelve "catastrófica", amenazando su poder. Por ahora, el líder ruso todavía cree que puede tomar Ucrania y "superar a todos", dijo Rosin.

Una razón por la que Putin piensa que puede ganar militarmente en Ucrania es porque "definitivamente" está recibiendo información errónea de sus funcionarios, indicó el jefe de inteligencia estonio.

Sin embargo, no todos los funcionarios rusos creen que están ganando la guerra en Ucrania, dijo Rosin.

"Cuanto más bajo se va en la cadena de mando", más personas entienden "lo mal que está realmente sobre el terreno", dijo, mientras que más arriba, los funcionarios son más optimistas porque reciben reportes más positivos. Rosin citó ejemplos de funcionarios a quienes se les dijo que las fuerzas rusas habían capturado asentamientos ucranianos cuando eso no era cierto.

Los informes que llegan al escritorio de Putin pueden ser "mucho más optimistas" que la situación en el terreno porque él solamente quiere ver el éxito, dijo Rosin.

Hill dijo que tanto Trump como Putin probablemente están siendo informados de lo que quieren escuchar por personas que quieren complacerlos.