Rusia usa bombas de racimo en Ucrania: OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, denunció este viernes que Rusia ha utilizado bombas de racimo, artillería ampliamente prohibida en Ucrania.

"Hemos visto el uso de bombas de racimo y hemos visto informes sobre el uso de otros tipos de armas que violarían el derecho internacional", dijo Stoltenberg.

"Esto es brutalidad. Esto es inhumano. Esto es una violación del derecho internacional", dijo Stoltenberg.

El ejército ruso habría utilizado bombas de racimo, que no hacen distinción entre objetivos militares y civiles en Kharkiv (Este de Ucrania), lo que podría constituir un crimen de guerra, afirmó también la organización Human Rights Watch (HRW).

Las fuerzas rusas usaron estas armas "en al menos tres zonas residenciales en Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, el 28 de febrero", detalló esta organización estadounidense de defensa de los derechos humanos.

Las bombas de racimo contienen varias decenas de pequeñas bombas que se dispersan en un amplio perímetro y algunas de ellas no explotan en el momento del lanzamiento, lo que puede comportar que se conviertan en minas antipersona.

La Convención de Oslo de 2008 (que Moscú no firmó), prohíbe su utilización. "Su uso masivo en zonas habitadas por algunos ejércitos provocó, en los países implicados, daños humanitarios desproporcionados", según un informe del Senado francés.