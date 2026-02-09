Rusia usa táctica de guerra híbrida

Berlín, Ale.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó después del ataque masivo que sufrió la infraestructura del país invadido por Rusia que los ataques que sufre Ucrania en su sector energético este invierno responden a técnicas de guerra híbrida.

"Esta es la tarea de la guerra híbrida, dividir a la sociedad para debilitarla y romperla. Si rompes a los civiles, el Ejército se romperá, o al menos el riesgo es alto. Eso es lo que el enemigo está haciendo", dijo Zelenski en unas declaraciones al medio ucraniano ´Ukrainska Pravda´.

Zelenski lamentó en esas declaraciones, realizadas en el marco de una visita al Instituto de Aviación de Kiev, de no disponer de los recursos de Rusia para responder de forma recíproca a los últimos bombardeos rusos.

Esta semana, Ucrania sufrió duros bombardeos contra sus infraestructuras energética y ferroviaria, y sólo en la noche del viernes Rusia empleó más de 400 drones y unos 40 misiles.

El objetivo de ese ataque fue, principalmente, el sector energético ucraniano, cuyos trabajadores aún trabajan sin descanso este domingo para recuperar servicios.

Así, la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, informó de que las restricciones eléctricas en el país se han reducido en algunas regiones.

La Fiscalía Regional de Donetsk informó de la muerte de una persona en un ataque ruso que causó tres heridos en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk.

"Apartamentos del tercer piso de un edificio de nueve plantas y varios coches en el patio se incendiaron. Desafortunadamente una persona murió y otras dos fueron heridas", indicaron los Servicios de Emergencia de Ucrania en su cuenta de Telegram.