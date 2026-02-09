logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rusia usa táctica de guerra híbrida

El presidente Zelenski critica ataques al sector energético

Por EFE

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Rusia usa táctica de guerra híbrida

Berlín, Ale.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó después del ataque masivo que sufrió la infraestructura del país invadido por Rusia que los ataques que sufre Ucrania en su sector energético este invierno responden a técnicas de guerra híbrida.

"Esta es la tarea de la guerra híbrida, dividir a la sociedad para debilitarla y romperla. Si rompes a los civiles, el Ejército se romperá, o al menos el riesgo es alto. Eso es lo que el enemigo está haciendo", dijo Zelenski en unas declaraciones al medio ucraniano ´Ukrainska Pravda´.

Zelenski lamentó en esas declaraciones, realizadas en el marco de una visita al Instituto de Aviación de Kiev, de no disponer de los recursos de Rusia para responder de forma recíproca a los últimos bombardeos rusos.

Esta semana, Ucrania sufrió duros bombardeos contra sus infraestructuras energética y ferroviaria, y sólo en la noche del viernes Rusia empleó más de 400 drones y unos 40 misiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El objetivo de ese ataque fue, principalmente, el sector energético ucraniano, cuyos trabajadores aún trabajan sin descanso este domingo para recuperar servicios.

Así, la empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, informó de que las restricciones eléctricas en el país se han reducido en algunas regiones.

La Fiscalía Regional de Donetsk informó de la muerte de una persona en un ataque ruso que causó tres heridos en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk.

"Apartamentos del tercer piso de un edificio de nueve plantas y varios coches en el patio se incendiaron. Desafortunadamente una persona murió y otras dos fueron heridas", indicaron los Servicios de Emergencia de Ucrania en su cuenta de Telegram.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas
Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

SLP

El Universal

Se propone la deducción de ISR en servicios veterinarios para animales domésticos, excluyendo actividades comerciales.

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas
Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas

SLP

AP

Impacto mortal de la tormenta Marta en el norte de Marruecos

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota
Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota

SLP

El Universal

La Secretaría de Relaciones Exteriores apoya a mexicano detenido en Saint Paul, Minnesota.

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal
António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

SLP

AP

El candidato socialista António José Seguro vence al populista de extrema derecha André Ventura en las elecciones presidenciales de Portugal.