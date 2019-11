Sale a la venta libro de Greta Thunberg en EU

Una segunda edición del libro "Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia" (No one is too small to make a difference), de la joven ambientalista Greta Thunberg salió hoy en Estado Unidos, con discursos agregados y cuyas ganancias se destinarán a diversas causas benéficas.

La adolescente sueca de 16 años, se ha convertido en unos cuantos meses en la voz de una generación que lucha contra el cambio climático y ha logrado inspirar movimientos que a lo largo del mundo suman millones de activistas que se manifiestan cada viernes con las huelgas escolares.

En su cuenta oficial de Twitter escribió "el lunes, mi libro ´Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia´ se lanzará en Estados Unidos. Esta es una edición actualizada con más discursos, que pronto se lanzará en otros países e idiomas. Y todas mis ganancias irán a la caridad".

Es considerada como la creadora de conciencia respecto al calentamiento global; su iniciativa ha inspirado a muchos jóvenes para unirse a su movimiento Fridays For Future, para presionar a los políticos a tomar las medidas necesarias para combatir los problemas climáticos.

Alentando distintas protestas como #YouthStrikeForClimatey #FridaysForFuture, Thunberg ha conseguido mover a casi ocho millones de personas en 100 países y crear más de tres mil organizaciones.

Comenzó a los 15 años, y en seis meses alcanzó a extender su palabra en seminarios, protestas y convenciones de TEDTalk, así como participar en la pasada Asamblea Climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

De esas charlas nació el libro "Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia", que reúne algunos de sus discursos en huelgas climáticas, parlamentos internacionales y en la ONU, con la finalidad de difundir la emergencia que existe respecto al cambio climático.