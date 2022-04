Salud mental, la otra epidemia

Shanghái, China.- China sigue endureciendo restricciones ante las cifras récord de contagios de covid-19 pese a la factura mental para los trabajadores y voluntarios que sostienen a las ciudades confinadas, ejemplificada en el suicidio de un funcionario de la Comisión de Sanidad de la ciudad de Shanghái.

Las cifras oficiales de contagios que divulgan las autoridades son las más altas en dos años: Ayer, a nivel nacional, se registraron 29.411 nuevos casos, de los que 26.391 son asintomáticos, aunque Pekín no incluye estos últimos en su contador hasta que no comienzan a mostrar síntomas.

Sin embargo, el surgimiento de pequeños brotes y el temor a una propagación masiva por el país ha hecho que Shanghái no sea la única ciudad en la que se aplican restricciones o, directamente, confinamientos.

El confinamiento es especialmente estricto en ciudades como Changchun o la mencionada Shanghái, aunque en esta última algunos residentes de las pocas zonas en las que no se han detectado casos en las últimas dos semanas ya han podido salir a unas calles en las que apenas encuentran establecimientos abiertos.

En la metrópolis oriental, donde la mayoría de sus 25 millones de habitantes siguen confinados, son los trabajadores sanitarios, los guardias de seguridad y los voluntarios los que, ataviados con trajes blancos de protección, siguen sosteniendo a la ciudad en maratonianas jornadas.

La carga para muchos de ellos es enormemente pesada: el director del Centro de Información de la Comisión de Sanidad del distrito de Hongkou de Shanghái, Qian Wenxiong, se suicidó en su oficina, según confirmó el conocido exdirector del rotativo estatal Global Times, Hu Xijin.

Hu, una de las figuras más polémicas pero también influyentes del controlado panorama mediático chino, aseguró en su cuenta oficial de Weibo -equivalente local de Twitter, censurado en el país- que "esta tragedia exacerba la impresión de que hay trabajadores (sanitarios) que están abrumados por la (campaña de) prevención epidémica en Shanghái".

A eso se suma que, para algunos, no es contraer la covid el mayor temor, sino lo que viene después: las imágenes que circulan sobre los improvisados centros de cuarentena a los que se envía a las decenas de miles de contagiados no invitan a pensar en una estancia agradable, con problemas de higiene, luces encendidas las 24 horas del día o, en días de tormenta goteras que no dejan de chorrear.