Samaritano puso fin a tiroteo en pista de hielo

Un hombre abrió fuego durante un partido juvenil de hockey sobre hielo en Rhode Island el lunes, matando a dos personas e hiriendo a otras tres, en un ataque que se vio interrumpido cuando un espectador intervino para detener la tragedia, informaron las autoridades.

Los investigadores habían hablado con casi 100 testigos hasta la noche del lunes, mientras intentan reconstruir lo ocurrido dentro de la Arena Dennis M. Lynch, en Pawtucket, a unos pocos kilómetros de Providence.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, indicó el lunes que el tirador murió al parecer porque se disparó a sí mismo, aunque las autoridades aún investigan.

Gonçalves atribuyó el desenlace a un "buen samaritano" no identificado que intervino, llevando el ataque "a un final rápido". Sin detalles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No está del todo claro qué precipitó el tiroteo, a quién iba dirigido o por qué. Un video no verificado que circula en redes sociales muestra a jugadores sobre el hielo mientras se escuchan sonidos de detonaciones. El caos se desata rápidamente cuando los jugadores en los banquillos se resguardan, quienes están en el hielo patinan frenéticamente hacia la salida y los aficionados huyen de sus asientos.