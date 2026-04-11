Sánchez emplaza a la Unión Europea a actuar

Barcelona, Esp.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó de nuevo este viernes a los miembros de la Unión Europea (UE) a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano".

Pidió a la UE actuar con coherencia y empatía y responder a un país, Israel, que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, aseguró en el European Pulse Forum.

Así se refirió a la actual operación militar israelí en territorio libanés y la ofensiva en la franja palestina de Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos, según el ministerio gazatí de Sanidad, después de que el brazo armado del movimiento islamista Hamás matara a 1.200 personas y secuestrara a 250 el 7 de octubre de 2023.

El jefe del Ejecutivo, que abogó por reforzar la autonomía de la UE, insistió en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común europea y, en ese contexto, apostó por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos".

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Sánchez animó a "recuperar la ambición del europeísmo" y reforzar el lugar de la UE en el mundo sin caer en la tentación de aislarse o de resignarse ante el auge de las fuerzas reaccionarias que amenazan el proyecto común europeo.