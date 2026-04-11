logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Fotogalería

RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sánchez emplaza a la Unión Europea a actuar

Por EFE

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Sánchez emplaza a la Unión Europea a actuar

Barcelona, Esp.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó de nuevo este viernes a los miembros de la Unión Europea (UE) a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano".

Pidió a la UE actuar con coherencia y empatía y responder a un país, Israel, que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, aseguró en el European Pulse Forum.

Así se refirió a la actual operación militar israelí en territorio libanés y la ofensiva en la franja palestina de Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos, según el ministerio gazatí de Sanidad, después de que el brazo armado del movimiento islamista Hamás matara a 1.200 personas y secuestrara a 250 el 7 de octubre de 2023.

El jefe del Ejecutivo, que abogó por reforzar la autonomía de la UE, insistió en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común europea y, en ese contexto, apostó por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sánchez animó a "recuperar la ambición del europeísmo" y reforzar el lugar de la UE en el mundo sin caer en la tentación de aislarse o de resignarse ante el auge de las fuerzas reaccionarias que amenazan el proyecto común europeo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Peruanos votan en elecciones presidenciales con 35 candidatos
    Peruanos votan en elecciones presidenciales con 35 candidatos

    Peruanos votan en elecciones presidenciales con 35 candidatos

    SLP

    AP

    La inseguridad y la crisis política influyen en la dispersión del voto en Perú.

    Papa León XIV critica guerra en Irán impulsada por Trump
    Papa León XIV critica guerra en Irán impulsada por Trump

    Papa León XIV critica guerra en Irán impulsada por Trump

    SLP

    AP

    Trump recibe críticas directas del primer pontífice estadounidense por su política militar en Irán.

    EEUU ataca más de 13,000 objetivos militares en Irán
    EEUU ataca más de 13,000 objetivos militares en Irán

    EEUU ataca más de 13,000 objetivos militares en Irán

    SLP

    AP

    Las fuerzas armadas estadounidenses atacaron el 90% de las fábricas de armas y la base nuclear de Irán.

    Voluntarios salvan miles de ranas en bosque cerca de Varsovia
    Voluntarios salvan miles de ranas en bosque cerca de Varsovia

    Voluntarios salvan miles de ranas en bosque cerca de Varsovia

    SLP

    AP

    La iniciativa ha salvado cerca de 18,000 anfibios y moviliza a familias y vecinos en primavera.