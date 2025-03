Petición de reconciliación y levantamiento de sanciones en Siria

AMÁN, Jordania (AP) — El principal diplomático de Siria y sus homólogos de los países vecinos pidieron el domingo el levantamiento de las sanciones lideradas por Occidente y la reconciliación tras la guerra.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía, Irak, Jordania y Líbano hicieron sus declaraciones junto al canciller sirio, Asaad Hassan al-Shibani, tras una reunión en la capital jordana, Amán.

Esto ocurre después de días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias y los insurgentes de la minoría alauita, leales al derrocado gobierno de Bashar Assad en la provincia costera de Siria. Algunos grupos de derechos humanos afirman que los combates han dejado cientos de muertos. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esos números.

Estados Unidos y Europa han sido reacios a retirar las sanciones a Siria antes de que haya una transición política clara que sea democrática e inclusiva de las minorías y la sociedad civil. Al mismo tiempo, al país le urge dinero para reconstruirse tras años de guerra y sacar a millones de la pobreza. La ONU estima que un 90% de la población siria vive en la pobreza.

"Estamos protegiendo a todos los componentes del pueblo sirio, y no discriminamos entre ellos. No permitiremos la repetición de las tragedias del pueblo sirio", afirmó al-Shibani.

Las nuevas autoridades islamistas, encabezadas por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, han batallado para convencer a Estados Unidos y Europa de levantar las sanciones para comenzar a reconstruir el país después de 13 años de guerra y reconciliarse con los kurdos en el noreste y los drusos en el sur.

Los vecinos de Siria temen que la economía pulverizada del país y las tensiones internas puedan afectar su propia estabilidad.

"La estabilidad en Siria requiere diálogo con los diversos componentes del país", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fouad Hussein, en una conferencia de prensa conjunta.

Los ministros también criticaron la intervención extranjera en la región después de que las tropas israelíes llevaron a cabo operaciones militares en el sur de Siria y tomaron una zona neutral de la ONU que divide Siria de los Altos del Golán, que Israel ocupó y anexó en 1967. El domingo, los oficiales israelíes visitaron y evaluaron esa zona de amortiguamiento.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Fidan, elogió la reunión "histórica" y pidió cooperación para disminuir la tensión en Siria, y dijo que él, junto con otros, trabajará contra las células durmientes pertenecientes al grupo extremista Estado Islámico y afiliados del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Siria e Irak.

"Este es un problema regional. Independientemente de nuestros ideales, todos debemos combatir al EI, así como al PKK, ambos son entidades terroristas", añadió, en referencia a las organizaciones previamente mencionadas.

El canciller de Irak advirtió que las células durmientes del Estado Islámico están creciendo en número.

"Necesitamos tomar la iniciativa primero en intercambiar opiniones e información sobre las últimas operaciones del grupo Estado Islámico y especialmente su expansión no solo en las fronteras sirias con Irak y Jordania, sino también su expansión en el territorio sirio", dijo Hussein.