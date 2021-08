Save the Children insta a la UE a garantizar asilo a menores afganos

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- La ONG Save the Children instó este miércoles a la Unión Europa (UE) y a sus países miembros a garantizar que los niños y niñas que huyen de Afganistán puedan solicitar asilo dentro del territorio europeo y reclamó al bloque comunitario cumplir con sus obligaciones "legales y morales" para asegurar su seguridad y la de sus familias.



La organización mostró en un comunicado su consternación de que algunos políticos europeos traten de disuadir a refugiados afganos, según dijo, ya que Europa tiene los "recursos y la capacidad" para ayudar a las personas de Afganistán que llegan a sus fronteras y brindarles asilo.

Asimismo, pidió a los países de la UE esgrimir "urgentemente" una nueva guía para las personas afganas en situación de riesgo en la que se reconozca el cambio "dramático" de la situación del país tras la toma del poder de los talibanes, especialmente para mujeres, niños y niñas y personas LGTBI.

"Durante años Europa no ha logrado satisfacer las necesidades de los niños y niñas migrantes, incluidos los menores no acompañados. El resultado ha sido una respuesta humanitaria caótica, violaciones de los derechos de la infancia y una crisis política en la UE", arguyó la directora de Save the Children Europa, Anita Bay, quien señaló que la UE "no puede seguir cometiendo los mismos errores".

La organización valoró el apoyo prometido por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, a los países vecinos de Afganistán, grandes receptores de refugiados afganos, y la voluntad de gobiernos europeos de distribuir a algunos solicitantes de asilo por el territorio de la UE.

No obstante, pidió que esta intención no se limite a aquellos que han prestado servicio militar y que se extienda los refugiados vulnerables de los países vecinos de Afganistán, así como que "bajo ninguna circunstancia" se emplee el reasentamiento de los afganos para "justificar duras medidas de disuasión en las fronteras de Europa".

"Usar la ayuda humanitaria para presionar a los países para que impidan que los refugiados viajen a Europa es inmoral y socava las obligaciones de los países europeos en virtud del derecho internacional de los refugiados", advirtió Bay.