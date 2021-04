Se descarrila tren en Taiwán con al menos 300 pasajeros

Un tren de pasajeros descarriló la tarde de este viernes (hora local) en Hualien, Taiwán, lo que habría dejado varios muertos y heridos.

Hasta la noche de este mismo viernes, The New York Times informaba de al menos una víctima mortal, sin embargo, por el momento no hay cifras oficiales, pero se prevé que la cifra de muertos aumente.

El tren, que viajaba a Taitung, transportaba alrededor de 350 personas.