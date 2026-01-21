Se estrella tren en Barcelona

ADAMUZ, España.- Un tren suburbano de Barcelona se estrelló el martes después de que un muro de contención cayó sobre las vías, informaron las autoridades regionales españolas, provocando la muerte de una persona y dejando heridas a por lo menos otras 37.

El accidente en Cataluña, en el noreste de España, se produjo apenas dos días después de que dos trenes chocaron en el sur del país, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.

A unos 800 kilómetros de distancia, los servicios de emergencia continúan con la búsqueda de víctimas adicionales del choque del domingo, al inicio de tres días de luto nacional.

En Cataluña, los servicios de emergencia señalaron que de las 37 personas afectadas en el accidente del martes, cinco sufrieron heridas de gravedad y otras seis tienen lesiones de menor magnitud. Añadieron que se envió a 20 ambulancias al lugar del choque y que los heridos fueron trasladados a tres hospitales de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque la red de trenes de alta velocidad de España por lo general opera sin mayores incidentes y, al menos hasta el domingo había sido motivo de orgullo, el servicio de trenes suburbanos está plagado de problemas de confiabilidad. Pero los accidentes que causan lesiones o muertes no son comunes en ninguno de los dos.

El tren se estrelló cerca de la localidad de Gelida, situada a unos 35 minutos de Barcelona.

La Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), el operador ferroviario de España, dijo que es probable que el muro de contención se derrumbara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región esta semana. El servicio de trenes suburbanos fue cancelado a lo largo de la línea, indicó la dependencia.

Descubren más cuerpos

en el lugar del choque del domingo

El incidente del domingo ocurrió a las 7:45 de la tarde, cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a Madrid, se salió de las vías y chocó contra un tren que circulaba en sentido contrario en la ruta de Madrid a Huelva, según el operador ferroviario Adif. Las autoridades seguían recuperando más cuerpos el martes.

Fidel Sáez perdió a su madre en el accidente, pero sus dos hijos, su hermano y un sobrino sobrevivieron. Su viaje a la capital para ver el musical "El Rey León" se convirtió en una pesadilla en el camino de regreso.

"Mi hermano ya ha sido desentubado. Me ha dicho que es un milagro que él esté vivo. Logró sacar a mis hijos rompiendo la ventanilla", dijo Sáez a la televisión nacional TVE. "También me ha pedido que cuente la historia de nuestra madre, lo buena que ha sido".

Las autoridades de salud dijeron que 39 personas seguían hospitalizadas el martes por la mañana, mientras que 83 personas fueron atendidas y dadas de alta.