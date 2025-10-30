Se mantiene el frágil alto el fuego en Gaza

En un ambiente de expectación y profunda emoción, Israel recibió los cuerpos de dos presuntos rehenes más, supuestamente retenidos por el movimiento palestino Hamás. Mientras tanto, en Gaza se reavivan las esperanzas de paz tras la restauración de un frágil alto el fuego, después de la sangrienta noche del martes al miércoles que dejó más de cien muertos.

Los dos ataúdes con restos humanos fueron entregados por la Cruz Roja al ejército israelí, que los escoltó en procesión hasta el Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv, donde serán identificados. Este proceso podría durar hasta dos días. Si se confirma su identidad, los cuerpos de los 11 rehenes israelíes fallecidos permanecerán en la Franja de Gaza.

Al mismo tiempo, entre el dolor y la indignación, la familia de Ofir Tzarfati, el joven israelí secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, llevado a Gaza y finalmente asesinado, enterró a su ser querido por tercera vez. Una pequeña caja con sus restos, envuelta en una bandera israelí, fue enterrada antes de que su madre expresara su dolor.

De la tristeza a los enfrentamientos. Momentos de intensa tensión marcaron la multitudinaria manifestación convocada esta tarde en Jerusalén por judíos ultra ortodoxos contra el servicio militar obligatorio.

Más de 200.000 personas salieron a las calles y varios periodistas fueron atacados con palos, piedras y botellas. Un agente de policía resultó herido, mientras que un joven de 15 años falleció tras caer de un rascacielos en construcción al que había subido durante la protesta. La policía está investigando y no descarta la posibilidad de un suicidio.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que se reunió con altos funcionarios estadounidenses en el Centro de Coordinación Cívico-Militar, sede del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), para supervisar la implementación del alto el fuego y facilitar la ayuda humanitaria en Kiryat Gat, en el centro de Israel.

"Estamos trabajando juntos para lograr el objetivo acordado con el presidente Trump: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza, manteniendo nuestra seguridad", declaró Netanyahu. Según Axios, Estados Unidos está acelerando la creación de una fuerza internacional que se desplegará en Gaza y tiene previsto presentar un plan en las próximas semanas.

El plan incluiría una nueva fuerza policial palestina —entrenada y evaluada por Estados Unidos, Egipto y Jordania— junto con tropas de países árabes y musulmanes como Indonesia, Azerbaiyán, Egipto y Turquía.

Mientras este proyecto está pendiente, las Naciones Unidas han anunciado que más de 24.000 toneladas de ayuda humanitaria han llegado a Gaza desde que comenzó el alto el fuego a principios de octubre.

Si bien el volumen de ayuda ha aumentado significativamente en comparación con el período anterior al alto el fuego, los trabajadores humanitarios aún se enfrentan a escasez de fondos, así como a problemas de coordinación con las autoridades israelíes.