Senado de EU alcanza acuerdo para poner fin al shutdown
El proyecto de ley de gastos a corto plazo en el Senado de Estados Unidos evita despidos masivos y garantiza estabilidad hasta enero.
WASHINGTON, EU (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Un acuerdo bipartidista se alcanzó en el Senado de Estados Unidos para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero y poner fin al cierre del gobierno, según informa la cadena CNN, citando fuentes informadas.
En virtud de este acuerdo, la votación sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) se separó y se realizará en diciembre.
El acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado estadounidense también incluye una medida que interesaba especialmente a los demócratas: la recontratación de los empleados federales despedidos durante el cierre. Asimismo, establece que los empleados en licencia forzosa recibirán el pago retroactivo correspondiente.
El proyecto de ley de gastos a corto plazo impide que la Oficina de Administración y Presupuesto realice más despidos masivos hasta el 30 de enero.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Senado de EU alcanza acuerdo para poner fin al shutdown
El Universal
El proyecto de ley de gastos a corto plazo en el Senado de Estados Unidos evita despidos masivos y garantiza estabilidad hasta enero.
El hombre del sombrero, al descubierto
AP
Se revela la identidad del adolescente tras la misteriosa foto del Louvre