Senado de EU alcanza acuerdo para poner fin al shutdown

El proyecto de ley de gastos a corto plazo en el Senado de Estados Unidos evita despidos masivos y garantiza estabilidad hasta enero.

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 01:39 p.m.
A
Senado de EU alcanza acuerdo para poner fin al shutdown

WASHINGTON, EU (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Un acuerdo bipartidista se alcanzó en el Senado de Estados Unidos para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero y poner fin al cierre del gobierno, según informa la cadena CNN, citando fuentes informadas.

En virtud de este acuerdo, la votación sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) se separó y se realizará en diciembre.

El acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado estadounidense también incluye una medida que interesaba especialmente a los demócratas: la recontratación de los empleados federales despedidos durante el cierre. Asimismo, establece que los empleados en licencia forzosa recibirán el pago retroactivo correspondiente.

El proyecto de ley de gastos a corto plazo impide que la Oficina de Administración y Presupuesto realice más despidos masivos hasta el 30 de enero.

