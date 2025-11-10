logo pulso
No despierten al jaguar, dice Petro

El presidente colombiano responde a ataques de EU a lanchas

Por EFE

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Santa Marta, Col.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, por los recientes ataques de ese país a lanchas en el Caribe y el Pacífico que supuestamente transportaban droga, y le advirtió que, como “dice la leyenda, el jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor”.

Al intervenir en la III Cumbre Social de los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe, celebrada en Santa Marta en paralelo a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que comienza mañana, Petro afirmó que “aún se puede hablar” con Estados Unidos, pero subrayó que debe ser con un diálogo “de tú a tú, entre iguales y sin arrodillarse”.

“No despierten al jaguar”, insistió el mandatario, y añadió: “Yo le diría al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y a Trump, ‘cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, se están metiendo con la patria de Bolívar’”.

Afirmó además que, entre los más de 70 muertos registrados en estos recientes ataques estadounidenses, “no hay ni un solo narcotraficante”, sino “gente pobre, obreros de un comercio ilícito que determina el mundo”, y llamó a revivir la Gran Colombia para “unir el sueño bolivariano de nuevo y ser poderosos”.

“¿Por qué no organizamos, a través de las bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de la Constituyente entre los tres o cuatro países que formamos la Gran Colombia?”, planteó Petro, que aseguró que esa unión “podría ser también la solución a problemas internos”.

