Sentencian en Bielorrusia a hijo de aspirante presidencial encarcelado a 8 años en prisión

TALLIN, Estonia (AP) — El hijo de un aspirante a la presidencia de Bielorrusia que se encuentra encarcelado fue sentenciado el miércoles por cargos que él y otros activistas aseguran que fueron fabricados.

La Corte de Distrito de Minsk sentenció a Eduard Babaryka, de 34 años, a ocho años de cárcel por "organizar protestas masivas" e "incitar al odio", acusaciones que él rechaza.

"No he cometido ninguno de los delitos de los que se me acusa", dijo Babaryka, quien ha estado detenido desde que fue arrestado hace más de tres años. "La investigación no encontró ninguna evidencia de mi culpabilidad".

El sentenciado es hijo de Viktar Babaryka, un candidato aspirante a la presidencia que intentó enfrentarse al autoritario mandatario Alexander Lukashenko en los comicios de 2020, pero se le negó el registro para la contienda y posteriormente fue sentenciado a 14 años en prisión.

Desde hace más de dos meses se desconoce el estado de Babaryka padre, y sus simpatizantes sospechan que fue golpeado e ingresado a un hospital de la prisión.

La votación de agosto de 2020 que llevó a Lukashenko a un sexto periodo presidencial fue calificada de fraudulenta por la oposición y Occidente, y el país se vio envuelto en protestas multitudinarias, algunas de las cuales atrajeron a más de 100.000 personas. Las autoridades respondieron con una brutal represión en la que más de 35.000 personas fueron arrestadas, miles de las cuales fueron golpeadas por los policías mientras se encontraban detenidas, y decenas de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes se vieron obligados a cerrar.

La líder de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya, quien se enfrentó a Lukashenko en los comicios de 2020 y se vio presionada a escapar de Bielorrusia después de la elección, condenó enérgicamente la sentencia de Babaryka como "un vil acto de venganza" por apoyar a su padre. "No se puede permitir que esta injusticia prevalezca", declaró Tsikhanouskaya.