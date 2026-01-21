Sepultan a policías muertos por pandilleros

logo pulso
Por AP

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Las familias de los policías guatemaltecos fallecidos tras recientes ataques armados perpetrados por parte de presuntos pandilleros del Barrio 18 empezaron a enterrar a sus muertos el martes en medio de un estado de sitio decretado por el gobierno en el país centroamericano.

En la comunidad de Chagüite en el departamento de Jalapa, al este de la capital guatemalteca, el cuerpo de Diana Rosmery Chávez, de 28 años, fue velada por familiares en la casa y el patio de un humilde hogar con pisos de tierra. Tras un servicio religioso y con el acompañamiento de cientos de personas fue enterrada en un cementerio local.

    Víctima de Epstein critica secretismo en archivos judiciales
    SLP

    EFE

    El Departamento de Justicia enfrenta críticas por demora en la publicación de archivos de Epstein

    Donald Trump extenso en Casa Blanca: conferencia y logros
    SLP

    PULSO

    Trump sorprende con una conferencia improvisada en la Casa Blanca, compartiendo logros y reflexiones sobre religión.

    Atentado en restaurante chino de Kabul deja siete muertos
    SLP

    AP

    El grupo extremista Estado Islámico se responsabiliza de la explosión que cobró la vida de siete personas, incluyendo un ciudadano chino, en un restaurante de Kabul.

    Niña sobrevive milagrosamente al accidente de tren en España
    SLP

    AP

    Una niña de 6 años logra sobrevivir al trágico accidente ferroviario en España, siendo rescatada entre los escombros.