Sepultan a policías muertos por pandilleros
Las familias de los policías guatemaltecos fallecidos tras recientes ataques armados perpetrados por parte de presuntos pandilleros del Barrio 18 empezaron a enterrar a sus muertos el martes en medio de un estado de sitio decretado por el gobierno en el país centroamericano.
En la comunidad de Chagüite en el departamento de Jalapa, al este de la capital guatemalteca, el cuerpo de Diana Rosmery Chávez, de 28 años, fue velada por familiares en la casa y el patio de un humilde hogar con pisos de tierra. Tras un servicio religioso y con el acompañamiento de cientos de personas fue enterrada en un cementerio local.
