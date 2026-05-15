Ser socios, no rivales, pide Xi Jinping a Trump
El presidente chino advierte sobre el riesgo de una "mala gestión" de la cuestión de Taiwán
Pekín, China.- El presidente chino, Xi Jinping, abrió la reunión en Pekín con su homólogo Donald Trump pidiendo a Estados Unidos "ser socios y no rivales", mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un "futuro fantástico juntos".
Xi y Trump exhiben sintonía en Pekín, pero Taiwán se mantiene como la gran línea roja
Los mandatarios escenificaron en Pekín su voluntad de cooperación en la jornada central de la visita del republicano a China, pero los principales anuncios quedaron pendientes tras una agenda marcada por Taiwán, Irán y la presencia de los gigantes empresariales estadounidenses.
El presidente estadounidense defendió que su homólogo chino se refiriera a Estados Unidos como una potencia en decadencia durante la reunión que ambos mantuvieron en Pekín, y aseguró que en realidad el mandatario chino hablaba del país antes de su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.
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"Cuando el presidente Xi, muy elegantemente, se refería a Estados Unidos como quizá una nación en decadencia, se estaba refiriendo al daño tremendo que sufrimos durante los cuatro años del dormilón de Joe Biden (2021-2025) y su Administración, y en ese asunto estaba 100 % correcto.
"Éramos, de hecho, una Nación en declive. Pero ahora, Estados Unidos es el país más sexy del mundo y ojalá que nuestra relación con China sea más fuerte".
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