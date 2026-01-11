logo pulso
Seúl enfrentará consecuencias, advierte Norcorea

Por AP

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Seúl enfrentará consecuencias, advierte Norcorea

SEÚL, Corea del Sur.- El ejército de Corea del Norte acusó a Corea del Sur de sobrevolar la frontera que separa los dos países con drones esta semana, y el sábado advirtió que Seúl enfrentará consecuencias por su "histeria imperdonable".

Aunque el Sur negó rápidamente la acusación, es probable que este incidente empañe aún más las perspectivas de los esfuerzos del gobierno progresista de Seúl para restablecer la relación con Pyongyang.

Las fuerzas norcoreanas utilizaron medios especiales de guerra electrónica el domingo para derribar un avión no tripulado surcoreano que volaba sobre la ciudad fronteriza del Norte. El dron estaba equipado con dos cámaras que grabaron zonas no especificadas, indicó el Estado Mayor del Ejército Popular de Corea del Norte en un comunicado difundido por la prensa estatal.

Corea del Sur infiltró otro dron en el espacio aéreo norcoreano el 27 de septiembre, antes de que fuera obligado a estrellarse tras ataques electrónicos de su vecino y rival, apuntó el comunicado, que agregó que las autoridades encontraron que el aparato contenía también datos de video sobre objetos importantes en Corea del Norte.

"Condenamos enérgicamente las continuas y escandalosas incursiones en nuestra soberanía y los descarados actos provocadores contra nosotros por parte de los gamberros", dijo el comunicado norcoreano.

