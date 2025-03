Si compañías producen en EU "no habrá aranceles", insiste Trump

Horas después de la entrada en vigor de 25% a las importaciones de México y Canadá, este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que si las empresas producen en Estados Unidos, "no habrá aranceles".

Así lo publicó el mandatario republicano en su red Truth Social. Es el mismo argumento que ha manejado en los últimos días: su gobierno reclama que las empresas no produzcan en el extranjero, sino en suelo estadounidense, señalando que eso no sólo mejorará el empleo, sino que favorecerá la producción nacional.

Los aranceles entraron en vigor a la medianoche, con gravámenes a las importaciones del 25% a México y Canadá y doblando al 20% los bienes que China exporta al país norteamericano.

Estados Unidos acusa a los tres países de no hacer lo suficiente para detener el flujo de fentanilo a suelo estadounidense.

La imposición de aranceles provocó una respuesta comercial por parte de China y Canadá inmediata: todas las importaciones provenientes de México y Canadá estarán ahora gravadas con unos aranceles del 25% a excepción de las compras de productos de hidrocarburos canadienses, que tendrán un gravamen del 10%.

México dijo que anunciará medidas arancelarias y no arancelarias ante la imposición de tarifas por parte de Trump.

En su cuenta de Truth Social, Trump se lanzó específicamente contra Canadá. "Canadá no permite a los bancos estadounidenses hacer negocios en Canadá, pero sus bancos inundan el mercado americano. Me parece justo, ¿no?", ironizó.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que además de los aranceles, su país demandará a Estados Unidos ante los mecanismos del tratado comercial T-MEC y ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).