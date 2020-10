"Si los latinos votan, definen quién gana"

Rosario Marín es una mujer muy activa en la vida política de Estados Unidos. Nacida en la capital de la República Mexicana, llegó a los 14 años a la ciudad de Huntington Park, California, donde fue alcaldesa de 1994 a 2001.

Desde muy joven se involucró en el Partido Republicano. Hizo historia al convertirse en la Tesorera de Estados Unidos, en la administración del presidente George W. Bush, siendo la primera mujer y primer miembro de la comunidad latina en ocupar el cargo (2001-2003).

Pese a ser "republicana de hueso colorado", en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL señala que el actual presidente "no representa mis valores". Y por eso, afirma, apoya al candidato presidencial demócrata Joe Biden, de cara a las presidenciales del 3 de noviembre.

Lo primero que llama la atención y así ha sido desde 2016, cuando tampoco apoyaste la candidatura de Donald Trump. ¿Cómo es posible que siendo republicana vayas en contra del candidato de tu partido?

—Antes de ser republicana, soy inmigrante mexicana. Y por ningún motivo apoyaría a alguien que nos ha insultado, nos ha menospreciado, nos ha maltratado. Soy republicana de hueso colorado, pero Donald Trump no representa mis valores. El Partido Republicano es muy humano, lleno de grandes valores, que por décadas hemos demostrado. Pero Trump no me representa ni me representará jamás. Nuestra comunidad ha sido muy golpeada por esta administración, hay estudios muy serios que muestran contundentemente que la comunidad latina ha sufrido desproporcionalmente más el impacto del coronavirus que ninguna otra comunidad. El número de personas que se han quedado sin empleo es desproporcional en la comunidad latina. Un número desafortunado de negocios que han cerrado y que jamás van a volver a abrir son de latinos. Asimismo, el número de personas que no han podido pagar sus rentas y están siendo desalojadas. Sin comparación son los latinos quienes la están pasando peor. Así que ni siquiera importan las ofensas; de lo que estamos hablando es del impacto económico, de salud, social; todo tan negativo de este señor en contra de nuestra comunidad.

¿Hay más republicanos que piensan y sienten como tú, que están poniendo tiempo y empeño para que Donald Trump no sea reelegido?

—Yo pertenezco a Victim Project, una agrupación republicana donde tenemos como objetivo que Trump no vuelva a la presidencia. A través de este grupo estamos llevando a cabo varios esfuerzos. Uno de ellos es para conectarnos con asociaciones o grupos de republicanos y de latinos para unir esfuerzos —en todo el país— para fomentar el voto entre quienes están en contra de Trump.

¿Qué opinión tienes del demócrata Joe Biden?

—La gente me conoce porque siempre he luchado por mi comunidad —mexicana— en este país... Sigo siendo republicana, porque mis valores no han cambiado, pero el señor Biden es la mejor opción. No es que esté de acuerdo con todo lo que Biden ha dicho y ha hecho en todos los años que tiene de servicio público. No. Lo que yo digo es que si vemos el historial de Biden, en realidad ha sido bastante moderado. Lo enfatizo, no estoy de acuerdo con todas las decisiones que —Biden— ha tomado todo este tiempo; pero cuando vemos los resultados, vemos que tanto su trabajo como representante en el Congreso y durante su vicepresidencia, ha sido buscando consensos. Ha trabajado para llegar a consensos —entre ambos partidos y distintas fuerzas políticas—. Muy contrario a lo que tenemos hoy, que sólo existe una sola voz —la de Trump— y es la única que se escucha. Con Biden habrían varias voces y opiniones para escuchar.

¿Crees que una eventual administración de Joe Biden lograría la deseada reforma migratoria?

—La reforma migratoria —con Biden— es algo que tiene que suceder. Lo importante, quiero hacer hincapié en esto, lo importante es que si la comunidad latina sale a votar como debe, por los números importantes que representamos, no puede haber una excusa más para que no haya una reforma migratoria. En este momento ya están los dreamers —migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y hoy están protegidos por una acción diferida conocida como DACA, expedida en 2012 por Barack Obama—. Tenemos que seguir apoyándolos y cuidando para que puedan tener un camino a la ciudadanía. Tenemos que evitar que un gobierno como éste —el de Trump— siga separando familias y encerrando niños y niñas, menores asustados que no saben qué está pasando con ellos. ¿Quién ha separado a las familias primordialmente latinas? Ningún presidente había llegado a tales situaciones. ¿Cuántas madres amamantando a sus bebés fueron separadas de ellos? No se nos puede olvidar todo esto. No se nos puede olvidar cuántos niños fueron separados de sus padres.

¿Con cuál de los dos candidatos le iría mejor a México y, en todo caso, al presidente Andrés Manuel López Obrador?

—Biden es un senador que mucha gente en México conoce muy bien; particularmente quienes hoy están en el gobierno. Como vicepresidente, Biden pudo por ocho años interactuar con muchos que son gobernadores, senadores, congresistas —en México—. Biden tuvo —cuando fue vicepresidente— una política bastante respetable con Obama. Hoy en México Obama es bien querido, respetado y Biden también. Yo espero que una administración de Biden sería extender, mejorar y fortalecer las relaciones con México... Si Biden entra a la presidencia, jamás escucharemos que México va a pagar por un muro.

¿Cómo interpretas la visita del presidente de México López Obrador al candidato Donald Trump? ¿Era el momento?

—A mí francamente me sorprendió muchísimo. Pero, al final del día, en realidad, si Biden llega a ser presidente, esto va a ser borrón y cuenta nueva. Biden es una persona bastante práctica, él se va a lo que realmente es importante. Lo importante es qué podemos hacer para mejorar nuestros países. Lo más importante son las buenas relaciones entre México y Estados Unidos. Lo más importante es expandir el comercio entre ambos países. Mejorar y fortalecer los lazos de amistad que se han tenido por años y años y años.

¿Qué opinas de las posiciones que están tomando en Estados Unidos los votantes de origen hispano en estas elecciones?

—Estoy muy esperanzada en que nuestra gente salga a votar; estamos haciendo muchos esfuerzos a nivel nacional para lograr que nuestra gente salga a votar o vote por correspondencia. Hoy sumamos un número tan grande que podemos hacer que la balanza se haga para donde decidamos; pero tenemos que salir a votar y sin duda la gran mayoría de nuestros votantes saben quién es Donald Trump y todos unidos podemos detenerlo. Si los latinos salen a votar, nosotros definimos quién es el que gana, así de claro, así de sencillo. La comunidad latina hoy tiene la oportunidad histórica de decidir quién es el presidente de Estados Unidos.

¿Cómo ves el papel que juegan y han jugado las mujeres latinas en Estados Unidos en estos tiempos electorales y en la administración Trump?

—La mujer latina, la mamá latina, la abuelita, juegan un papel muy importante en estas votaciones. Más que en ningún otro momento. La mujer latina es la que lleva más que nadie un papel importantísimo de fortaleza ante las adversidades y especialmente con este señor —Trump—, todo lo que les ha tocado vivir. Ellas catalizan de alguna manera a sus hijos e hijas, a sus parejas, para que sepan por quién votar y para que salgan a votar este próximo 3 de noviembre.

¿Qué opinas de los latinos que apoyan la candidatura y reelección de Donald Trump para un segundo mandato? En 2016 el 29% de los votos a favor de Trump fueron de la comunidad hispana.

—Lo único que te puedo decir es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.