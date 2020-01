Sismo remece a Puerto Rico

GUÁNICA, Puerto Rico.- Un sismo de magnitud 5,8 remeció Puerto Rico la madrugada del lunes, provocando pequeños deslaves, cortes en el suministro eléctrico y graves grietas en algunas viviendas. Fue uno de los más potentes registrados en la isla, que ha registrado diversos temblores la última semana.

Hasta el momento no se han reportado muertes.

El sismo fue seguido por otros temblores de menor magnitud, incluido uno de 5 que se registró más tarde el lunes, a las 10:51 de la mañana (1451 GMT), sacudiendo el cableado eléctrico y desatando miedo entre los residentes del sur de Puerto Rico que habían estado esperando afuera de sus viviendas por temor de que los edificios estuvieran dañados y fueran inestables.

El primer terremoto se registró a las 06:32 horas justo al sur de la isla, a una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No había amenaza de tsunami, dijeron las autoridades.

En la localidad sureña de Guánica, el alcalde Santos Seda comentó a la AP que cinco casas habían colapsado, pero que sólo una de ellas estaba habitada. No se han reportado heridos.

Otras 29 viviendas resultaron gravemente dañadas, añadió.

Los helicópteros sobrevolaban la zona y los residentes atemorizados saltaban de sus sillas plegables cada vez que la tierra se movía, gritando a los demás que se mantuvieran alejados del tendido eléctrico. Pocas personas se atrevieron a regresar a sus hogares, pero José Quiñones, de 54 años, no tuvo elección. Su madre de 80 años tiene problemas cardiacos y estaba acostada en una cama.

Decenas de personas en un vecindario llamado Esperanza, en Guánica, caminaban con sus teléfonos en la mano y gritaban la magnitud del movimiento telúrico más reciente mientras trataban de calmar a los niños, que se vieron obligados a abrir sus regalos del Día de los Reyes Magos, una festividad religiosa, en las calles y aceras. "Esto ha sido un infierno", comentó Albert Rodríguez de 43 años, cuyo hogar se derrumbó de un lado mientras un olor a gas llenaba el aire. "No hemos dormido... No se puede mantener la calma en este lugar. Guánica ya no es un pueblo seguro".

A menos de una cuadra de distancia, Silvestre Alicea revisaba su casa, cuyos cimientos colapsaron sobre su auto Toyota Corolla de 1977 color azul brillante, una posesión preciada para él.