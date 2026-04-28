Soldado de EEUU se declara inocente por uso de información sobre Maduro

NUEVA YORK (AP) — Un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos se declaró inocente el martes de los cargos de haber utilizado información clasificada sobre la misión para capturar al exlíder venezolano Nicolás Maduro con el fin de ganar más de 400.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket.

Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, presentó la declaración en un tribunal federal de Manhattan después de que se le imputara el uso ilegal de información gubernamental confidencial para beneficio personal, el robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y la realización de una transacción monetaria ilegal.

Quedó en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares y su posibilidad de viajar quedó restringida a algunas partes de Nueva York, Carolina del Norte, California y a los puntos necesarios para desplazarse entre esos lugares.

Los fiscales señalaron que, entre las pruebas del caso, hay información derivada de citaciones del jurado investigador, registros de bolsas de criptomonedas, órdenes de registro y cuentas de redes sociales.

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El abogado defensor Zach Intrater le manifestó a la jueza Margaret M. Garnett que duda que surjan muchas disputas a partir de "el hecho en sí", pero sospecha que el caso dependerá de las mociones que presentará en nombre de su cliente.

La jueza ordenó que Van Dyke regrese al tribunal el 8 de junio para una conferencia previa al juicio.

El caso surge en medio de un intenso escrutinio sobre los mercados de predicción, que permiten que las personas comercien o apuesten sobre casi cualquier cosa, mientras los responsables de políticas públicas piden una regulación más estricta de las plataformas ante preocupaciones por el uso de información privilegiada.

El gobierno de Trump ha respaldado la expansión de la industria de ese tipo de mercados. El hijo mayor del presidente es asesor de Polymarket y de su principal competidor, Kalshi, y es inversionista de Polymarket. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, está en proceso de lanzar su propio mercado de predicción llamado Truth Predict.

Los fiscales indicaron que Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro y había firmado acuerdos de confidencialidad centrados en las operaciones, pero con el tiempo realizó una serie de apuestas relacionadas con que el depuesto mandatario venezolano estuviera fuera del poder para el 31 de enero.

Según una denuncia penal, las apuestas, por un total de 33.000 dólares, se realizaron durante un periodo de tres días y dieron como resultado "más de 404.000 dólares en ganancias".

Polymarket, uno de los mayores mercados de predicción, detectó la actividad sospechosa y la remitió al gobierno, de acuerdo con el director ejecutivo Shayne Coplan.

Van Dyke, desplegado en Fort Bragg cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, obtuvo su libertad bajo fianza la semana pasada tras una audiencia judicial en Carolina del Norte y continuará su caso en Nueva York. Estuvo representado ante el tribunal por el abogado Zach Intrater.