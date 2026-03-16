Soldados israelíes matan a familia en Cisjordania

Tammun, Cisjordania.- Soldados israelíes dispararon contra un automóvil en que viajaba una familia en Cisjordania, lo que provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños, informó el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.

El servicio de rescate de la Media Luna Roja Palestina señaló que Ali y Waed Odeh, y dos de sus cuatro hijos, recibieron disparos en la cabeza. Los dos hijos sobrevivientes presentaban heridas por metralla que fueron atendidas por paramédicos una vez que se les permitió el acceso, indicó el grupo, que acusó a Israel de retrasar a las ambulancias enviadas al lugar.

El ejército y la policía de Israel se manifestaron en un comunicado conjunto el domingo que las fuerzas abrieron fuego luego que un automóvil aceleró hacia ellos en Tammun. Indicaron que las fuerzas perseguían a sospechosos acusados de "actividad terrorista" y que el tiroteo estaba bajo investigación.

Najah al-Subhi, quien perdió a su hijo y a sus nietos, dijo a The Associated Press que la familia había ido a un centro comercial en Nablus para comprar ropa para Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado musulmán de Ramadán esta semana. La mujer dijo que los dos niños sobrevivientes sufrieron heridas por metralla en ojos y cabeza.

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