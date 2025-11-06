Sospechoso de robo en Louvre trabajaba como guardia de seguridad

ROMA, Italia., noviembre 5 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Nuevas revelaciones sobre el robo de las joyas del Louvre están surgiendo en los medios franceses.

Uno de los hombres detenidos como sospechoso de robar joyas por valor de 88 millones de euros del museo parisino es, al parecer, una figura pública de las redes sociales, aficionado a las motocicletas, que trabajaba como guardia de seguridad en el Centro Pompidou.

Identificado por las autoridades judiciales como Abdoulaye N., este hombre de 39 años fue arrestado en su domicilio en Aubervilliers, un suburbio al norte de París, donde nació, seis días después del robo del 19 de octubre. Es acusado de robo organizado y asociación delictuosa.

En tanto, el tribunal de Bobigny, al norte de París, aplazó su juicio en otro caso en el que se le acusa de daños a la propiedad pública, alegando que no se podían dar las condiciones para una audiencia tranquila debido a la atención mediática y los recientes acontecimientos.

Maxime Cavaillé, uno de los abogados del sospechoso, afirmó que la defensa será extremadamente cuidadosa en cuanto al respeto de la presunción de inocencia y que velará por la protección de los derechos y la privacidad de su cliente, a pesar de lo excepcional del caso del Louvre.

Cuatro sospechosos se encuentran en prisión preventiva en relación con el robo.

La banda utilizó un camión robado con escalera extensible y un montacargas para acceder a la ventana del primer piso de la galería Apolo del museo.

Dos miembros de la banda rompieron una ventana sin protección y dos vitrinas antes de bajar en el montacargas y huir en motocicletas conducidas por los otros dos.