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SportAccord pospone conferencia en Azerbaiyán por guerra en Irán

Organizadores de SportAccord anuncian nueva fecha tras conflicto bélico en la región cercana a Azerbaiyán.

Por AP

Abril 02, 2026 07:59 p.m.
A
SportAccord pospone conferencia en Azerbaiyán por guerra en Irán

LAUSANA, Suiza (AP) — La guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel ha obligado a posponer una conferencia mundial de dirigentes olímpicos y de organismos deportivos internacionales en el vecino Azerbaiyán.

Impacto en la comunidad deportiva internacional

La conferencia SportAccord estaba programada del 24 al 28 de mayo en Bakú, que se encuentra a unos 560 kilómetros (350 millas) de Teherán.

El ministro de Deportes del país, Farid Gayibov, afirmó en un comunicado difundido el jueves por los organizadores de SportAccord, con sede en Lausana: "Azerbaiyán ha demostrado ser un socio seguro y fiable para las partes interesadas del deporte". Los organizadores se comprometieron a anunciar nuevas fechas en Bakú "a su debido tiempo".

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Cronología y antecedentes de cancelaciones

La conferencia anual ha sido tradicionalmente un foro para que las ciudades hagan gestiones y campaña para albergar los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos, pero solo se ha celebrado una vez desde 2019.

En los últimos años se canceló por distintos motivos, entre ellos la pandemia de COVID-19, la invasión militar a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y la detención del alcalde de Estambul por las autoridades turcas.

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