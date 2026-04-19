Subastan chaleco salvavidas del Titanic por casi 777 mil euros
La pieza única, firmada por sobrevivientes, superó la estimación inicial de precio.
A
LONDRES, Inglaterra, abril 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Unchaleco salvavidas perteneciente a una sobreviviente
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
del Titanic se vendió en subasta a un coleccionista por 670,000 libras esterlinas, casi 77/ mil euros, según informó la BBC.
Es el único chaleco salvavidas del Titanic que se vendió en subasta en los 114 años transcurridos desde el hundimiento del barco, y fue subastado por Henry Aldridge & Son en Devizes, Wiltshire, Reino Unido.
Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase y una de las aproximadamente 700 sobrevivientes de la tragedia de 1912, se puso el chaleco salvavidas antes de subir a un bote salvavidas.
El subastador Andrew Aldridge se mostró entusiasmado.
"Esto refleja el continuo interés y la pasión por la historia del Titanic, sus pasajeros y su tripulación", afirmó.
Francatelli y los demás sobrevivientes firmaron el chaleco salvavidas, que contaba con 12 bolsillos, correas para los hombros y correas laterales.
El chaleco se vendió por cientos de miles de libras más de lo previsto, dado que la estimación inicial oscilaba entre 250.000 y 350.000 libras esterlinas, o entre 288,000 y 400,000 euros.
no te pierdas estas noticias
Subastan chaleco salvavidas del Titanic por casi 777 mil euros
SLP
El Universal
La pieza única, firmada por sobrevivientes, superó la estimación inicial de precio.
Papa León XIV pide paz mundial desde Angola y Muxima
SLP
El Universal
León XIV se dirige especialmente a los jóvenes para construir un mundo sin guerras ni injusticias.
Ocho niños mueren en tiroteo en Shreveport, Luisiana
SLP
El Universal
Las autoridades atribuyen el ataque a un caso de violencia doméstica y mantienen la investigación abierta.