Subastan chaleco salvavidas del Titanic por casi 777 mil euros

LONDRES, Inglaterra, abril 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Un

perteneciente a una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

delseena un coleccionista por, casi 77/ mil euros, según informó la BBC.Es el únicodelque seenen los 114 años transcurridos desde el hundimiento del barco, y fue subastado poren Devizes, Wiltshire, Reino Unido.y una de las aproximadamente 700 sobrevivientes de la tragedia de 1912, se puso elantes de subir a un bote salvavidas.Else mostró"Esto refleja el continuo interés y la pasión por la historia del, sus pasajeros y su tripulación", afirmó.y los demásel, que contaba con, correas para los hombros y correas laterales.El chaleco sepor cientos de miles de libras, dado que laoscilaba entre 250.000 y 350.000 libras esterlinas, o entre 288,000 y 400,000 euros.