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Subastan chaleco salvavidas del Titanic por casi 777 mil euros

La pieza única, firmada por sobrevivientes, superó la estimación inicial de precio.

Por El Universal

Abril 19, 2026 06:18 p.m.
A
Subastan chaleco salvavidas del Titanic por casi 777 mil euros

LONDRES, Inglaterra, abril 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Un

chaleco salvavidas
perteneciente a una sobreviviente

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del Titanic se vendió en subasta a un coleccionista por 670,000 libras esterlinas, casi 77/ mil euros, según informó la BBC.
Es el único chaleco salvavidas del Titanic que se vendió en subasta en los 114 años transcurridos desde el hundimiento del barco, y fue subastado por Henry Aldridge & Son en Devizes, Wiltshire, Reino Unido.
Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase y una de las aproximadamente 700 sobrevivientes de la tragedia de 1912, se puso el chaleco salvavidas antes de subir a un bote salvavidas.
El subastador Andrew Aldridge se mostró entusiasmado.
"Esto refleja el continuo interés y la pasión por la historia del Titanic, sus pasajeros y su tripulación", afirmó.
Francatelli y los demás sobrevivientes firmaron el chaleco salvavidas, que contaba con 12 bolsillos, correas para los hombros y correas laterales.
El chaleco se vendió por cientos de miles de libras más de lo previsto, dado que la estimación inicial oscilaba entre 250.000 y 350.000 libras esterlinas, o entre 288,000 y 400,000 euros.

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