Subastan icónica computadora Apple-1

Boston.- Una computadora Apple diseñada por un cofundador de la empresa, Steve Wozniak, está en subasta.

La Apple-1 puso en marcha la empresa que en junio fue la primera compañía que cotiza en Bolsa que cerró una jornada con un valor de mercado de 3 billones de dólares, según la subastadora RR Auction de Boston. La computadora ha sido restaurada, funciona perfectamente y viene acompañada por una caja hecha a medida que incluye el teclado, dijo la agencia.

El precio de venta original fue de unos 666 dólares, pero se prevé que el de la subasta, que continuará hasta el 24 de agosto, será de unos 200.000 dólares. Un prototipo de la Apple-1 se vendió el año pasado por casi 700.000 dólares.

Unas 200 fueron fabricadas en el garaje de Steve Jobs en Los Altos, California, en 1976 y 1977, y se vendieron alrededor de 175, dijo el vicepresidente ejecutivo de RR, Bobby Livingston.

“Es la computadora legendaria que lanzó Apple”, acotó.

Jobs le acercó a Paul Terrell, dueño de The Byte Shop en Mountain View, California, y él le dijo que estaba dispuesto a comprar 50 computadoras Apple-1, pero solo si estaban totalmente armadas, según RR. La Apple-1 fue una de las primeras computadoras personales que no requería trabajo de soldadura por parte del comprador, dijo RR, aunque no traía fuente de alimentación, caja, teclado ni monitor.