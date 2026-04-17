Suben víctimas de tiroteo en Turquía
Estambul, Turquía.- El número de muertos por el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días aumentó a las 10 el jueves, después de que otra víctima falleció en el hospital.
Las autoridades indicaron que seis de los heridos estaban en estado crítico antes de la muerte ocurrida a primera hora del jueves, tras el tiroteo del día anterior.
Isa Aras Mersinli, de 14 años, abrió fuego el miércoles en dos aulas de una secundaria en la ciudad sureña de Kahramanmaras, mató a un profesor y ocho estudiantes e hirió a otros 13.
El atacante, que también murió, llegó a la escuela con cinco armas y siete cargadores que pertenecían a su padre, un superintendente de policía retirado, quien fue arrestado tras el ataque.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El ataque del miércoles ocurrió apenas un día después de que 16 personas resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una preparatoria en la cercana provincia de Sanliurfa. Las víctimas eran en su mayoría estudiantes. El agresor se suicidó. Hasta el jueves, 20 personas estaban detenidas en relación con el tiroteo del martes en Sanliurfa.
La policía de Turquía reveló que la foto de perfil del sospechoso en WhatsApp era una imagen de Elliot Rodger, un estudiante universitario que mató a seis personas en California en 2014.
no te pierdas estas noticias
Todd Lyons dejará cargo como director interino de ICE en mayo
AP
Motivos de la renuncia de Todd Lyons aún no han sido revelados por funcionarios.
Arrestan a doctora venezolana en Texas antes de entrevista de asilo
AP
La doctora Rubeliz Bolívar fue arrestada en el aeropuerto de McAllen junto a su hija, impidiendo su asistencia a la entrevista de asilo.
Estados Unidos concluye retirada de base Qasrak en Siria
AP
La misión estadounidense en Siria continúa con apoyo antiterrorista pese a la entrega de bases militares.