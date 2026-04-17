Suben víctimas de tiroteo en Turquía

Estambul, Turquía.- El número de muertos por el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días aumentó a las 10 el jueves, después de que otra víctima falleció en el hospital.

Las autoridades indicaron que seis de los heridos estaban en estado crítico antes de la muerte ocurrida a primera hora del jueves, tras el tiroteo del día anterior.

Isa Aras Mersinli, de 14 años, abrió fuego el miércoles en dos aulas de una secundaria en la ciudad sureña de Kahramanmaras, mató a un profesor y ocho estudiantes e hirió a otros 13.

El atacante, que también murió, llegó a la escuela con cinco armas y siete cargadores que pertenecían a su padre, un superintendente de policía retirado, quien fue arrestado tras el ataque.

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El ataque del miércoles ocurrió apenas un día después de que 16 personas resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una preparatoria en la cercana provincia de Sanliurfa. Las víctimas eran en su mayoría estudiantes. El agresor se suicidó. Hasta el jueves, 20 personas estaban detenidas en relación con el tiroteo del martes en Sanliurfa.

La policía de Turquía reveló que la foto de perfil del sospechoso en WhatsApp era una imagen de Elliot Rodger, un estudiante universitario que mató a seis personas en California en 2014.