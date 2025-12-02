Suspense en elecciones de Honduras: problemas en divulgación de resultados

TEGUCIGALPA (AP) — A medida que pasan las horas y el Consejo Nacional Electoral de Honduras sigue sin divulgar más del 37% de las mesas escrutadas faltantes de la elección presidencial del domingo, crece el martes la incertidumbre y la suspicacia entre los candidatos y electores.

Los resultados preliminares y parciales muestran a los conservadores Salvador Nasralla y Nasry Asfura en un empate técnico.

Dos días después de los comicios sólo se han divulgado de forma preliminar el 62% de las actas escrutadas y Nasralla y Asfura van a la cabeza de la liza. Nasralla, del conservador Partido Liberal, obtiene el 39,94% mientras Asfura, del también conservador Partido Nacional, recibe 39,83%, una diferencia de apenas 2.307 votos. En tercer lugar aparece la candidata oficialista del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con el 19,17%.

Qué dice la autoridad electoral

En un comunicado divulgado en su cuenta de la red social X, el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que el servicio contratado para el portal de divulgación de la información estadística y de las actas de las juntas receptoras de voto enfrentó problemas el lunes y la madrugada del martes.

Agregó que según la empresa, paquetes de actas transmitidas la noche de la elección todavía se encuentran en vía de procesamiento y que le ha exigido una solución lo más pronto posible.

Dijo que la reanudación de la divulgación del escrutinio de las juntas receptoras de votos en las elecciones para presidente, legislativas y municipales incorporará tanto los paquetes de actas transmitidas al TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares), las actas que no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación el domingo y las que no fueron procesadas ni transmitidas.

Nasralla y Asfura exigieron por separado al CNE que no siga reteniendo los resultados.

"Tengamos calma, los datos van a salir... y cuando salgan van a ser iguales a los que nosotros manejamos", afirmó Asfura.

La oficialista Moncada no da por perdida la elección a pesar de estar rezagada. Durante su campaña había expresado dudas sobre la transmisión de los resultados preliminares a través del sistema TREP.

La "elección no está perdida", señaló, al tiempo que acusó a los dos partidos opositores que encabezan la elección —Liberal y Nacional— de ponerle una "trampa, alterando el sistema de transmisión de resultados". No mostró pruebas sobre ello.

También calificó el apoyo brindado por el presidente estadounidense Donald Trump a Asfura pocos días antes de la elección como una injerencia. Agregó que Trump la tachó de "comunista sólo por luchar contra los 25 grupos económicos y 10 familiares que oprimen al pueblo con sus monopolios".

El CNE tiene un plazo de 30 días para contabilizar, procesar y subsanar inconsistencias en todas las actas electorales antes de presentar la declaratoria final de las elecciones.

La demora revive fantasmas del pasado

Los hondureños probablemente no olvidan la crisis y protestas letales que se produjeron después de las elecciones de 2017, que fueron ganadas por el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en medio de denuncias de fraude. También en esa contienda hubo un lapso de días en que no se difundió información de los resultados después de que un primer reporte preliminar colocaba a la cabeza al entonces rival de Hernández, el presentador de TV Nasralla.

Hernández, que buscaba la reelección, tomó la delantera al reanudarse el recuento y tras un apagón eléctrico en el país.

El martes en medio de la creciente expectativa electoral en Honduras, Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente Trump.

Trump había expresado en sus redes sociales el respaldo a Asfura y que iba a indultar a Hernández poco antes de la votación y el lunes mandó otro mensaje en su cuenta de Truth Social: "Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo!".

"Es imperativo que la Comisión (la autoridad electoral) termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. ¡La democracia debe prevalecer!", añadió.

Sobre el proceso electoral en general, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), felicitó al CNE y a la población por lo que calificó como un buen desarrollo de los comicios.

Entre algunas recomendaciones, pidió a Honduras "robustecer la infraestructura para la divulgación de resultados con recursos eficientes para evitar la denegación de servicios, intermitencias y caídas de la página web".