Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Mundo

Tailandia bombardea una aldea en Camboya

Por AP

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Tailandia bombardea una aldea en Camboya

Bankgok, Tailandia.- Tailandia y Camboya se enfrentaron en combate el viernes a lo largo de su frontera, mientras mantenían conversaciones para intentar poner fin a los enfrentamientos armados que estallaron a principios de diciembre, rompiendo un alto el fuego que se había alcanzado cinco meses antes.

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo que Tailandia desplegó aviones de combate F-16 para lanzar alrededor de 40 bombas sobre una aldea en la provincia noroccidental de Banteay Meanchey.

No había reportes de víctimas hasta el momento, pero el ministerio dijo que se destruyeron casas e infraestructura.

El ejército de Tailandia confirmó el ataque, y señaló que una operación conjunta del ejército y la fuerza aérea era esencial para proteger la provincia tailandesa de Sa Kaeo, que colinda con Banteay Meanchey y donde ambas naciones tienen reclamos territoriales.

Los reclamos territoriales a lo largo de la frontera son la raíz de las tensiones que estallaron en combate abierto a finales de julio. La mediación del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y la presión estadounidense llevó a ambas partes a acordar un frágil alto el fuego después de cinco días de combates.

Cada lado describe sus acciones militares actuales como realizadas en defensa propia y culpa al otro de violar el alto el fuego.

"Si Camboya no es sincera sobre un alto el fuego, la paz no será posible, y Tailandia no tendrá más opción que proceder con operaciones militares a gran escala para defender su soberanía", dijo el viernes el mariscal del aire Jackkrit Thammavichai, portavoz de la fuerza aérea de Tailandia.

Más de 200,000 personas afectadas por violencia armada en Colombia en 2025

SLP

AP

Catatumbo, Colombia, enfrenta una crisis humanitaria por violencia armada y desplazamientos, según el informe de la Defensoría del Pueblo en 2025.

Explosión en mezquita de Homs durante oraciones del viernes

SLP

AP

Al menos ocho muertos y 18 heridos tras explosión en mezquita Imán Alí ibn Abi Talib.

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

SLP

AP

Migrantes venezolanos optan por celebrar la Navidad en su hogar en Maracay, Venezuela, tras abandonar la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Ataque palestino en Israel deja dos muertos

SLP

AP

Un hombre y una joven pierden la vida en ataque con coche y cuchillo en Israel