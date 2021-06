Taiwán permitirá a empresas de chips comprar vacunas en su nombre

Si bien muchas compañías en el mundo se beneficiaron de la crisis sanitaria que implicó la pandemia de Covid-19, también hubo sectores que sufrieron, por ejemplo, el de algunos dispositivos como los celulares, pues muchos usuarios prefirieron dejar el reemplazo de su modelo para más adelante. Ahora que el mundo ha comenzado a regresar a la normalidad, hay otro problema por el cual preocuparse, la escasez de chips que afecta no solo a las industrias de electrónicos, sino a la de autos. Considerando eso, el gobierno de Taiwán anunció que permitirá a empresas fabricantes de semiconductores comprar vacunas en su nombre para que no tengan que detener su producción.

El año pasado Taiwán se presentó como un ejemplo de cómo se debía controlar la pandemia en un país. No obstante, recientemente ha comenzado a registrar un número creciente de contagios de Covid-19 que amenaza con nuevas restricciones, lo que significaría cierres en la industria tecnológica que hoy es considerada vital en medio de una escasez global de semiconductores.

Por lo anterior es que el gobierno está permitiendo que las poderosas corporaciones de semiconductores compren vacunas Covid-19 en su nombre. De acuerdo con información del medio Nikkei Asia, las autoridades de Taiwán dieron a conocer que permitirían al fabricante de chips TSMC y Terry Gou, fundador multimillonario del gigante de ensamblaje tecnológico Foxconn, negociar en su nombre con los fabricantes de vacunas.

Tras ese anuncio, tanto TSMC como Gou (que trabajará a través de su Fundación de Educación Yonglin) dijeron que esperan comprar alrededor de 5 millones de vacunas cada una de BioNTech de Alemania para donarlas al gobierno.

No está claro si este enfoque tendrá éxito o no. "El gobierno cree que puede ser más fácil para las empresas comunicarse con los fabricantes o distribuidores de vacunas para reducir la interferencia geopolítica", dijo una fuente a Nikkei Asia. No obstante el portavoz del gabinete de Taiwán, Lo Ping-cheng, fue más cauteloso y dijo a los reporteros: "Incluso si el Sr. Gou puede discutir esto con el fabricante original o un agente, ¿puede lograr que vendan suficientes vacunas? Honestamente, nadie lo sabe".

La relevancia de las compañías

TSMC y Foxconn son pilares de las cadenas de suministro de tecnología global y de la economía de Taiwán. De hecho, juntas, las empresas representan más del 30% de la bolsa de valores de la isla por capitalización de mercado, según Nikkei.

La razón por la cual ahora sus operaciones son tan relevantes es que la pandemia mundial ha provocado una escasez mundial en el suministro de chips, lo que ha provocado un aumento de los precios y la falta de existencias para todo, desde PS5 hasta Teslas. Tales problemas podrían empeorar si los contagios se disparan entre los trabajadores de Taiwán, lo que obligaría a cerrar las fábricas.

Y es que Taiwán tiene una población de alrededor de 23 millones de personas, pero solo alrededor del 6% de los habitantes de la isla han recibido una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus, según informó Reuters. La labor de vacunación de la isla se ha visto complicada por las tensiones geopolíticas. China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, es una provincia separatista sobre la que desea ejercer un control político. Es por ello que están acusando al país asiático de haber interferido con los intentos de la isla de asegurar las vacunas.

Estados Unidos se ha manifestado en contra de la situación y, en respuesta, prometió donar 750 mil inyecciones a Taiwán "en muy poco tiempo", mientras que Japón ya superó esta promesa, donando 1.24 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a principios de este mes. Sin embargo, con el aumento de casos de coronavirus, parece que el gobierno de Taiwán no está dispuesto a esperar simplemente la generosidad de sus aliados geopolíticos y, en cambio, espera que sus propias corporaciones puedan ayudar a comprar las vacunas que necesitan.