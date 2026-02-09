Takaichi logra gran victoria electoral

Tokio, Japón.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, prometió continuidad en el Gobierno, después de que los principales medios de comunicación del país vaticinasen una arrolladora victoria de su Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones generales de este domingo.

"Han pasado poco más de tres meses desde la formación del Gabinete (de gobierno). Los miembros del Gabinete son personas que he elegido con confianza y que actualmente están trabajando muy duro, por lo que no me he planteado cambiarlos", aseguró la mandataria en una entrevista con la cadena japonesa TV Tokyo.

La mandataria, aún así, abrió la puerta a hacer una excepción para incluir en el Gobierno a algún miembro de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), si el partido lo solicita.

La coalición gobernante liderada por Sanae Takaichi se aseguró dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones anticipadas de este domingo, según las proyecciones de la cadena pública de televisión NHK.

NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

Este domingo, Takaichi defendió su decisión de celebrar elecciones anticipadas precisamente por su acuerdo de coalición con Ishin, que sustituyó al budista Komeito como socio del PLD después de que este último rompiese su alianza de 26 años con el partido gobernante tras la elección de Takaichi como líder en unas primarias.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a la primera ministra japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, tras las previsiones de victoria de su partido en las elecciones generales celebradas hoy en el país nipón, y le deseó éxito para llevar a cabo su "agenda conservadora".

"Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su victoria aplastante en la importantísima votación de hoy. Es una líder muy respetada y popular", dijo Trump en su red Truth Social.