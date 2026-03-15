Talibanes cruzaron la línea roja: Zardari

Islamabad.- El presidente de Pakistán advirtió al gobierno talibán de la vecina Afganistán el sábado que había "cruzado una línea roja" al lanzar ataques con drones contra zonas civiles en Pakistán y afirmó que la administración en Kabul se ha acarreado "graves consecuencias".

La declaración del presidente paquistaní Asif Ali Zardari fue la más reciente en lo que se ha convertido en los combates más mortíferos hasta ahora entre los dos vecinos. Los enfrentamientos transfronterizos, que se estallaron a finales del mes pasado, no han mostrado señales de disminuir pese a los esfuerzos de China y Turquía por negociar un posible alto al fuego.

Pakistán informó que sus fuerzas interceptaron los drones lanzados el viernes, pero que la caída de escombros hirió a dos niños en la ciudad de Quetta y a otras dos personas en otras partes del país.

El viernes, el gobierno talibán afgano acusó a Pakistán de realizar ataques aéreos en Kabul, la capital del país, y en otras zonas del este de Afganistán, y señaló que al menos seis civiles murieron y otros 15 resultaron heridos.

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Horas después, Kabul sostuvo que su fuerza aérea respondió atacando instalaciones militares cerca de Islamabad, la capital de Pakistán, y en el noroeste de Pakistán.

Pakistán negó haber atacado a civiles y afirmó que sus operaciones se centran en milicianos del Talibán paquistaní y sus redes de apoyo. Islamabad se ha referido al conflicto como una "guerra abierta", lo que ha incrementado la preocupación de la comunidad internacional por la estabilidad regional, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha envuelto a Oriente Medio y más allá.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihula Muyahid, dijo que aeronaves paquistaníes también atacaron depósitos de combustible pertenecientes a la ducha privada Kam Air cerca del aeropuerto en la ciudad sureña de Kandahar, que, indicó, abastece vuelos civiles y de la ONU.

El viernes, una bomba caminera que tenía como objetivo a la policía paquistaní mató a siete agentes en el distrito noroccidente de Lakki Mawat.

Zardari se arremetió contra el gobierno de Kabul.

"Mientras el régimen terrorista afgano busca negociaciones con nuestros países amigos, cruzó una línea roja al intentar atacar a nuestros civiles", afirmó.