Tamaulipas se solidariza con Nuevo León para atender pacientes Covid

Ante la solicitud de apoyo del Estado de Nuevo León, a Tamaulipas y Coahuila, para atender a pacientes por Covid-19, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó que se solidarizarán en la medida de las capacidades.

"Nuestros vecinos están enfrentando problemas serios y vamos a apoyarlos, es un tema complicado pero es lo menos que podemos hacer ser solidarios", expresó el mandatario tamaulipeco.

Recordó que el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O., anunció la petición de apoyo y seguramente ya se comunicó con la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

"Por supuesto que vamos a hacer lo propio... Vamos a ver nuestras capacidades para poder auxiliarlos y apoyarlos", expresó Francisco García Cabeza de Vaca.

Mencionó que no será la primera ni la última vez que Tamaulipas mete el hombro para apoyar a otros estados de la República.

Aseguró que Tamaulipas es uno de los estados que mejor ha manejado la atención a la pandemia, "aunque probablemente no sea consuelo; por ello Tamaulipas atenderá casos de Covid-19 de Nuevo León".

Sobre la situación actual en el estado, señaló que Tamaulipas continúa en semáforo amarillo, a pesar del crecimiento exponencial del Covid-19 en otras entidades del país.

"Hemos logrado evitar la saturación de hospitales, los cuales registran una ocupación del 40 por ciento, no bajaremos la guardia, continuemos reforzando estas medidas", precisó.

La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, afirmó que, "el plan que hicimos en abril –del año 2020- fue un escenario de 39 mil casos y 3 mil 500 defunciones, y cerramos el año con 40 mil casos y 3 mil defunciones, entonces nada se nos salió de control".

Tamaulipas recibirá 5,600 vacunas

Sobre el tema de las vacunas contra el Covid-19, el gobernador cuestionó que les estén enviando pocas vacunas.

"La idea es que sean suficientes para cubrir al personal médico que está en la primera línea de atención para el tema de Covid, así como a camilleros y a los que hacen el servicio de limpieza en las áreas de Covid", expresó.

Indicó que son aproximadamente 5 mil 600 dosis de vacunas que estarán llegando para la próxima semana a Tamaulipas.

En este mismo tema, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el diputado Juan Liceaga Pineda, urgió a que el gobierno federal acelere la distribución de las vacunas.

"Nosotros dijimos desde el principio que no vemos una estrategia clara para distribuir la vacuna y sabemos que eso preocupa a los tamaulipecos", añadió.