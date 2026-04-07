Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en sus amenazas contra Teherán, aunque volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra contra Irán, y mantuvo la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado para alcanzar un acuerdo.

"No puedo decirte, no lo sé", respondió Trump a periodistas cuando fue consultado en la Casa Blanca sobre su próxima decisión en la contienda, después de que en la última semana haya dicho que "está llegando a su fin" y luego se haya contradicho asegurando que va bombardear a la nación islámica hasta llevarla "a la edad de pierda".

"Todo el país puede ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana por la noche (martes)", dijo Trump.

El mandatario fue consultado sobre las propuestas de paz que se han planteado desde Irán y respondió diciendo: "tengo el mejor plan de todos (...) pero no les diré cuál es".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La última contraoferta de Teherán consta de diez puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

Trump sí arrojó algo más de luz al comentar que esa propuesta iraní es "un paso significativo", aunque apuntó que aún no está a la altura de sus exigencias. De hecho, no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego. "Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto en la otra parte. Les gustaría poder llegar a un acuerdo. No puedo decir nada más al respecto", advirtió.

Pese a admitir que existen negociaciones de "buena fe" por parte de Irán, Trump no dudó en insistir en sus amenazas contra Irán y advirtió una vez más que el martes podría atacar centrales eléctricas y otras infraestructuras estratégicas si Teherán no abre el estrecho de Ormuz.

El plazo se agota

Trump extendió el fin de semana en 24 horas el plazo, hasta las 20:00 horas de Washington del martes, para que reabra Ormuz.

El mandatario subrayó que Irán tiene "hasta mañana (martes) a las 20:00 y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas".