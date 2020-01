"Teorías de conspiración" relacionadas con el coronavirus de China

La Agencia de Salud Pública de Canadá rechazó una información difundida en redes sociales, según la cual el coronavirus detectado en la ciudad de Wuhan, China, fue robado del Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg.

Desde hace unos días comenzó a circular en Twitter y en redes como TikTok, popular en China, la versión de que el patógeno fue extraído en realidad de ese laboratorio canadiense y enviado a Wuhan, en donde comenzó el brote que hasta el momento ha dejado 131 muertos y casi 6 mil contagiados, la mayoría en China.

No es la única información falsa que circula en torno al coronavirus.

Una de las más difundidas ha sido la de que el origen del llamado coronavirus de Wuhan es una sopa de murciélago. Al extenderse la alerta por este brote, comenzaron a difundirse videos donde aparecen personas comiendo estos mamíferos. Entre los más virales está el de una mujer que dice que la carne sabe cómo a pollo. Sin embargo, ese video no es de Wuhan, ni de China, y circula desde 2016.

Más allá de eso, si bien los científicos han alertado sobre la posibilidad de que los murciélagos o las serpientes estén en el origen del virus, nada hay que indique que una sopa del animal con alas haya causado el brote.

Otra "teoría de la conspiración" es la de que el virus fue "creado deliberadamente" en aras de atraer fondos para desarrollar vacunas. Jordan Staher, un conocido youtuber, ha sido uno de los más activos difundiendo esta 'fake news'. Incluso acusó a la Fundación Gates al decir que es donante del Instituto Pirbright, en Surrey, Inglaterra, y difundió como prueba una supuesta patente de 2015 para desarrollar una versión débil de coronavirus que pudiera ser usada como vacuna contra enfermedades respiratorias.

Una tercera teoría relacionada con la anterior es la de que el coronavirus es en realidad un arma biológica. El diario estadounidense Washington Times incluso cita a un presunto exoficial de inteligencia israelí que habla de la existencia en Wuhan de un laboratorio para crear armas químicas mortales.

Hasta el videojuego "Resident Evil" ha salido a relucir entre estos teóricos de la conspiración, que señalan que en la historia existe una empresa llamada Umbrella que diseña un virus para diseminarlo y comparan el parecido del logotipo de dicha empresa con el de un laboratorio biológico que hay en Shanghái.

Los expertos advierten que este tipo de informaciones no sólo confunden a la gente, sino que pueden generar pánico, por lo que llaman a no difundirlas.