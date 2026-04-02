Terremoto en Indonesia deja un muerto

Yakarta, Indonesia.- Un terremoto en aguas de Indonesia provocó el jueves pequeñas olas de tsunami, cobró la vida de por lo menos una persona y provocó daños en casas y edificios, informaron funcionarios.

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en el mar de las Molucas a una profundidad de 35 kilómetros (22 millas), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Las olas de tsunami se registraron en varias estaciones de monitoreo menos de media hora después, entre ellas en Bitung, con una altura de 20 centímetros (8 pulgadas), y en Halmahera Occidental, con una altura de 30 centímetros (1 pie), de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

De acuerdo con las evaluaciones iniciales, se reportaron daños leves o moderados en partes de Ternate, donde las autoridades locales de gestión de desastres señalaron que una iglesia en el distrito de la isla Batang Dua sufrió afectaciones, al igual que dos viviendas en Ternate Sur. Las autoridades continuaban con sus evaluaciones en Bitung.

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La Agencia de Búsqueda de Indonesia informó que una mujer de 70 años falleció en el distrito de Minahasa, mientras otro residente resultó herido.